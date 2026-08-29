Fin de semana con alertas meteorológicas en Neuquén: qué sectores se verán afectados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintos sectores. Recomiendan consultar la información oficial y estar atentos al estado de las rutas.

Las alertas regirán durante todo el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y nevadas para diferentes sectores de la provincia de Neuquén durante este sábado y el domingo . Los fenómenos podrían generar complicaciones en las rutas y caminos, por lo que las autoridades provinciales solicitaron extremar las precauciones.

Las advertencias alcanzan a las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, además de Huiliches, Lácar, el sur de Aluminé y el departamento Los Lagos.

Según informó el organismo nacional, en las áreas bajo alerta se esperan lluvias persistentes , con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros durante todo el período. Estos registros podrían ser superados de manera localizada.

En los sectores más elevados de la cordillera, además, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve. En algunas zonas también se encuentra vigente una alerta amarilla por nevadas, con acumulaciones que podrían alcanzar los 40 centímetros.

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Alerta por lluvias en el norte neuquino para este sábado

Durante este sábado, la alerta amarilla por lluvias comprende la cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

En estos sectores se esperan lluvias persistentes, con registros acumulados de entre 20 y 40 milímetros durante el período de alerta. De acuerdo con el SMN, esos valores podrían superarse de manera puntual.

El pronóstico también indica que en las zonas de mayor altura las precipitaciones podrían caer en forma de nieve. Estas condiciones pueden afectar la transitabilidad, especialmente en caminos de montaña, sectores con barro, acumulación de agua o baja visibilidad.

Por ese motivo, la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos, recomendó verificar el estado de los caminos antes de comenzar cualquier viaje por el interior provincial.

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Qué otros sectores se verán afectados

La cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y el sur de Aluminé permanecen bajo alerta amarilla por lluvias y nevadas tanto durante este sábado como el domingo.

En cuanto a la alerta por nevadas, se esperan fenómenos persistentes y de variada intensidad. Los valores de nieve acumulada se ubicarían entre los 15 y 40 centímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

El organismo nacional aclaró que, en las zonas más bajas, no se descarta que las precipitaciones se registren en forma de lluvia, de lluvia y nieve o mediante una combinación de ambos fenómenos.

Una situación similar se prevé para el departamento Los Lagos, que también se encuentra alcanzado por alertas amarillas por lluvias y nevadas durante las dos jornadas del fin de semana.

Las recomendaciones para circular por las rutas de Neuquén

Ante el pronóstico, Defensa Civil recomendó extremar las precauciones al circular por rutas y caminos cordilleranos. Entre las principales medidas, solicitó conducir a una velocidad precautoria, respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y revisar las condiciones de transitabilidad antes de salir.

También resulta importante llevar abrigo, agua, alimentos, cadenas para nieve y mantener el vehículo con suficiente combustible. En caso de encontrar una ruta intransitable o cerrada, se debe evitar continuar el recorrido y respetar las restricciones establecidas.

Las condiciones pueden modificarse rápidamente como consecuencia de las lluvias, la acumulación de nieve, la formación de hielo o la reducción de la visibilidad.

Para conocer el estado actualizado de las rutas provinciales, los conductores pueden ingresar a la página oficial de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén, en www.dpvneuquen.gov.ar, o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.