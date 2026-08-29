Arrojaron más de 100 kilos de carne en mal estado en la vía pública: qué dijo la Muni y cuál es su origen

Las autoridades desplegaron un gran operativo para retirar los restos desparramados en Valentina Sur Rural. Los residuos fueron tratados de forma segura.

Un importante operativo municipal permitió retirar 102 kilos de carne, vísceras, huesos y chacinados en avanzado estado de descomposición que habían sido arrojados en la vía pública del barrio Valentina Sur Rural, en la ciudad de Neuquén . Una denuncia a la línea 103 de Defensa Civil alertó sobre la peligrosa y repudiable situación.

Los restos fueron encontrados sobre la calle Maquinchao , al costado de la calzada y mezclados con una gran cantidad de basura. Debido al volumen y al riesgo sanitario que representaban, fue necesario convocar a personal especializado y a la empresa encargada de retirar residuos patógenos en la capital provincial.

En diálogo con LM Neuquén , el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana , Francisco “Pancho” Baggio , explicó que la intervención comenzó luego del aviso de un vecino.

“Un vecino informó al 103, a la línea de Defensa Civil, que había carne y restos de faena vacuna. Principalmente vacuna, tirados al costado de la calle”, detalló el funcionario municipal.

“El volumen es tremendo”

Tras recibir la denuncia, agentes municipales se dirigieron al lugar para verificar la situación. Al llegar, personal del área de Inspección de Residuos Patógenos constató que se trataba de una cantidad inusual de restos de origen animal, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición.

“Convocamos a la empresa Bassa, que es la que retira patógenos en la ciudad de Neuquén" aseguró Baggio y agregó: “El volumen es tremendo, no había sucedido nunca tanta cantidad” remarcó Baggio.

En el procedimiento participaron trabajadores municipales y personal de la empresa privada. Para poder retirar los residuos se utilizaron siete bolsas especiales, destinadas específicamente al tratamiento de materiales patógenos.

Las tareas demandaron alrededor de cuatro horas, debido a la cantidad de restos que se encontraban desparramados en el lugar. En total, fueron recolectados 102 kilos de carne, vísceras, huesos y otros desperdicios.

Cuál es la hipótesis del origen de la carne

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas por el personal municipal, los restos pertenecerían a más de un animal. Por esa razón, la hipótesis principal apunta a la existencia de una faena clandestina en algún punto cercano al sector rural de la ciudad.

“Obviamente obedece a la faena clandestina, estamos tratando de verificar de dónde pudo provenir, dónde habría una faena clandestina”, afirmó Baggio.

El subsecretario recordó que Valentina Sur Rural cuenta con numerosas chacras y establecimientos vinculados con actividades productivas. Sin embargo, aclaró que todavía no fue identificado el lugar exacto desde el cual habrían provenido los residuos.

Qué tratamiento recibieron los 102 kilos de residuos

Por sus características y su estado de descomposición, todo el material recolectado debió ser manipulado como un residuo patógeno. Después de ser colocado en las bolsas especiales, fue trasladado para su destrucción. "Lo recolecta la empresa Bassa y se lleva al horno de incineración, al horno pirolítico de incineración”, detalló Baggio.

Desde la Municipalidad de Neuquén recordaron que está prohibido arrojar basura o residuos de cualquier tipo en la vía pública y que estas acciones pueden derivar en multas contravencionales. Además, remarcaron que los restos provenientes de animales necesitan una disposición específica para evitar riesgos sanitarios y ambientales.

Ante la presencia de residuos abandonados u otras situaciones que requieran una intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con las líneas habilitadas por el municipio, entre ellas el 147, o con Defensa Civil a través del 103.