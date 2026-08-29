Quiso vender un mueble en redes y le hackearon la cuenta: 21 extracciones y un préstamo en 10 minutos

Desde el banco consideraron que fue una negligencia por haber ofrecido datos a un desconocido.

Un vecino de Cutral Co logró que declaren inválido un préstamo que solicitaron desde su cuenta cuando quiso vender un mueble y terminó siendo víctima de una estafa . La Justicia de Neuquén responsabilizó al banco por las falla de seguridad que permitió la maniobra.

El hecho ocurrió en marzo de 2021, cuando la esposa del titular de la cuenta publicó el anuncio de venta de un mueble en una red social. Según informaron desde la Justicia, una persona se comunicó con ellos, aseguró estar interesada en adquirirlo y le indicó al hombre que debía acercarse a un cajero automático porque supuestamente realizaría el pago desde una cuenta empresarial.

Una vez frente al cajero, el supuesto comprador lo guio telefónicamente hasta conseguir que generara una clave token. Poco después se cortó la comunicación. Cuando el hombre volvió a consultar su cuenta descubrió que habían retirado el dinero disponible y que, además, se habían gestionado préstamos a su nombre.

Diez minutos para vaciar la cuenta

Durante el juicio, la prueba informática permitió reconstruir lo ocurrido. Después de que el cliente generara nuevas credenciales y el token desde un cajero de Cutral Co, comenzaron a realizarse operaciones desde otras terminales. En apenas diez minutos se registraron 21 movimientos, entre ellos la contratación de un préstamo y distintas transferencias.

El perito determinó que las operaciones posteriores se hicieron mediante Link Celular y home banking desde una dirección IP geolocalizada en Córdoba. Para el juez Eduardo Richter, la secuencia era incompatible con una operatoria normal del usuario.

“Resulta sospechosa la cantidad de movimientos efectuados en un limitado periodo de tiempo y desde terminales desconocidas”, afirmó el magistrado, y añadió que “entre el último movimiento efectuado en el cajero automático y el siguiente movimiento transcurrieron cinco segundos, por lo que resulta prácticamente imposible que sea la misma persona”.

Qué dijeron desde el banco

La entidad bancaria rechazó la demanda y sostuvo que todas las operaciones habían sido realizadas mediante las credenciales correctas del titular.

Sostuvieron que el cliente había actuado de manera negligente al seguir las instrucciones de un desconocido y facilitar información confidencial. También sostuvo que sus sistemas de seguridad eran adecuados y que ningún mecanismo puede evitar completamente este tipo de fraudes.

Sebastián Fariña Petersen

“El banco tiene a su cargo el deber de garantizar la seguridad de las operaciones puestas a disposición de sus usuarios”, indicó Richter. En ese sentido, en el pronunciamiento indicó que “es sabido que los ataques de phishing tienden a buscar el error, la falta de atención o conocimiento del usuario, por lo que los sistemas puestos a disposición deben contener medidas de seguridad que eviten los daños que el mismo pueda sufrir, a través de herramientas de doble autenticación, capacitación y asistencia inmediata”.