Asesinó a su hijo de 11 meses de un disparo en el rostro para no entregarle la custodia al padre

La mujer había huido para evitar la orden judicial. Acorralada por la Policía, cometió el crimen y luego se declaró culpable: la condenaron a cadena perpetua.

La mujer admitió su responsabilidad penal por el asesinato de su hijo y fue condenada a cadena perpetua.

Una mujer asesinó de un disparo en el rostro a su hijo de 11 meses para evitar entregarle la custodia legal al padre, luego de haber escapado a otro estado en desobediencia a una resolución emitida por la Justicia.

El ataque con una pistola calibre 9 milímetros ocurrió en el interior de una casa rodante mientras la Policía rodeaba el lugar para ejecutar una orden de detención por secuestro .

La agresora, identificada como Madeline Veronique Daly, de 36 años , admitió el pasado 24 de agosto su responsabilidad penal por el delito de asesinato en primer grado mediante un acuerdo judicial y fue condenada a cadena perpetua .

Según se comprobó en la etapa de investigación, la mujer sustrajo y trasladó al pequeño Basil Stoner desde Wyoming hasta Nuevo México tras perder la tutela legal.

Ante la denuncia formal por secuestro y la emisión de una orden de arresto, y pese a que según la familia paterna no se activó la Alerta Amber, efectivos del sheriff del condado de Grant ubicaron a la acusada el 23 de diciembre de 2025 en un predio rural situado sobre la Carretera 15, en las cercanías de Silver City.

Así encontraron a la mujer junto a su hijo muerto

El personal policial desplegó un cerco en torno a la casa rodante donde se ocultaba la mujer mientras se tramitaba la orden de registro correspondiente. En ese momento, los uniformados escucharon una detonación de arma de fuego procedente del interior del vehículo e ingresaron de inmediato.

Al entrar, los agentes constataron la gravedad de la agresión contra el niño, y tras un breve forcejeo lograron reducir y detener a la agresora, al tiempo que intentaron brindarle primeros auxilios al pequeño trasladándolo hacia una ambulancia, donde finalmente se constató su muerte.

El nene era buscado por las autoridades tras ser secuestrado por su madre.

Según expresaron desde el lado del padre del menor, Madeline Daly "tenía antecedentes de abuso de sustancias y problemas de salud mental". Según describieron en una campaña que lanzaron en GoFundMe, "anteriormente había tenido un altercado con la policía en Nebraska, durante el cual amenazó con suicidarse".

"En el momento del juicio, parecía que había superado muchos de sus problemas y, en general, se encontraba mucho mejor mentalmente que antes. Sin embargo, Jake tenía un presentimiento de que algo terrible iba a suceder y se lo comunicó a la policía de Nuevo México al día siguiente", agregó ese texto.

El drama del padre del bebé y su lucha judicial

De acuerdo con el testimonio de la familia del padre, Jake Stoner, el vínculo con la mujer condenada concluyó en julio de 2024. A partir de la separación, la mujer buscó ocultar su domicilio y el nacimiento del niño, manteniendo contactos esporádicos en los que aseguraba que el progenitor no tendría participación en la crianza del menor.

Tras una presentación promovida ante el Tribunal del 5.º Distrito Judicial del Condado de Washakie, en Wyoming, la Justicia dispuso un régimen de visitas en favor del padre. Sin embargo, luego de los primeros encuentros, la madre comenzó a desobedecer de forma sistemática los mandatos judiciales y a negarse a entregar al menor.

En ese contexto, ante los reiterados incumplimientos, el tribunal emitió una resolución que le otorgó la custodia inmediata e íntegra del niño a Stoner. Pero esto no hizo más que complicar la situación porque al enterarse de la medida judicial, la mujer abandonó su residencia en la localidad de Ten Sleep y recurrió a la ayuda de terceros para ocultarse en Worland, eludiendo a los investigadores privados contratados por la familia paterna.

El padre del menor, que aguardaba noticias en Nebraska para reencontrarse con su hijo en vísperas de las fiestas navideñas, fue informado del desenlace fatal a través de sus abogados.