Impactantes imágenes del trágico alud: 95 muertos y más de 400 desaparecidos en Nepal

El barro arrasó con casas, vehículos y cientos de personas, quienes corrían intentando escapar. La mayoría de los desaparecidos son turistas.

Alrededor de 95 personas murieron a raíz de una crecida devastadora del río Bhote Koshi en Nepal , en cercanías a la frontera con China. La inundación arrasó con casas, vehículos y cientos de personas en la región de Nuwakot y las imágenes del momento se hicieron virales en redes sociales.

Son alrededor de 400 los turistas desaparecidos tras el desborde. Las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas , 291 de ellos extranjeros y 93 nepalíes, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

El agua golpeó durante las primeras horas del miércoles las localidades de Timure , Rasuwagadhi y Syabrubesi , donde provocó graves daños en viviendas, mercados, carreteras y obras vinculadas con proyectos hidroeléctricos.

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó el número de fallecidos y advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avance la búsqueda. "La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas", señaló.

Un terremoto, el motivo detrás de la inundación de Nepal

Los medios estatales chinos informaron de "numerosas víctimas" a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la vecina región del Tíbet, y el presidente Xi Jinping ordenó una operación de rescate "a gran escala".

Para las tareas de rescate y evaluación de zonas efectadas, e ejército desplegó 14 helicópteros y equipos especializados y otros ocho helicópteros pertenecientes a empresas privadas. "Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables", advirtió el portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet.

El origen del desastre habría sido un terremoto que provocó un gran deslizamiento de tierra y bloqueó temporalmente el cauce del río Bhote Koshi, explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shishir Khanal.

"Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación", explicó durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú.

Gran dificultad para llevar adelante los rescates

Las zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa -un distrito de unos 50.000 habitantes-, resultaron especialmente afectadas, según las autoridades, que instaron a quienes viven cerca del río a buscar terreno más elevado.

Suman Chalise, un profesor de 34 años, contó a la agencia de noticias AFP: "Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas. Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual".

Las tareas de rescate son sumamente complejas, ya que los helicópteros no pueden aterrizar en las zonas afectadas hasta que bajen las aguas, declaró el portavoz del ejército del país, Raja Ram Basnet, según informó Reuters.

La Cruz Roja también está desplegando un equipo de emergencia con suministros de ayuda humanitaria en las zonas afectadas tras una grave inundación repentina en el municipio de Rasuwa, Nepal, según informó su oficina regional.

"Se insta a las comunidades a mantenerse alerta y seguir las instrucciones oficiales de seguridad", publicó la oficina regional de la Cruz Roja en la región de Asia-Pacífico en X.

Las inundaciones afectaron al Tíbet

Una cámara de seguridad captó el momento en que decenas de personas comienzan a correr huyendo de un alud de agua y barro en el cruce fronterizo de Gyirong, en la región del Tíbet, destruyendo edificios y vehículos a su paso.

La cadena estatal china CCTV informó que "un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong", el paso que conecta esa región autónoma con Nepal.

La agencia oficial Xinhua señaló que el alud cortó rutas, comunicaciones y suministro eléctrico en la región de Shigatse, cercana a la frontera, aunque no dio más detalles.

Xi Jinping afirmó que "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas, atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas", según reportó CCTV, y pidió además reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana para evitar desastres secundarios.