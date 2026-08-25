La Escuelita IX: perpetua para dos ex militares y otros tres represores condenados a prisión

El juicio probó la responsabilidad de los ex integrantes de las fuerzas en el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Cómo se vivió la última audiencia.

Este martes se conoció el veredicto del noveno juicio por causas de lesa humanidad de La Escuelita, que juzga las responsabilidades en secuestros y torturas cometidas en las provincias de Neuquén y Río Negro durante la última dictadura cívico militar. Tras un proceso judicial de seis meses, el tribunal condenó a prisión perpetua a dos ex militares y condenó a otros tres miembros de las fuerzas a penas de prisión efectiva.

Desde esta mañana, decenas de familiares, sobrevivientes, militantes de organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales se dieron cita en el salón de la Asociación Mutual Universitaria del Comahue (AMUC) para escuchar el veredicto final de un juicio conocido como "Causa Ferrari", que inició el 3 de marzo, y que forma parte de una serie de juzgamientos, conocidos como la causa La Escuelita, que comenzaron en 2008.

Durante el debate se analizaron hechos ocurridos entre 1976 y 1979 en localidades neuquinas como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Plottier o Neuquén capital y otras rionegrinas, como Bariloche, Catriel,Cipolletti y J.J. Gómez, y permitieron demostrar que más allá del funcionamiento del centro clandestino de detención de La Escuelita se había generado una red de persecusión y represión en distintas dependencias de las fuerzas armadas en dos territorios provinciales.

Antes de leer su veredicto, el Tribunal le dio a la palabra a los imputados. Aunque algunos optaron por no hacer declaraciones, otros cuestionaron el proceso judicial, alegaron que tanto fiscales como jueces habían ignorado ciertos artículos de la Constitución Nacional o que no era posible probar su participación en los hechos que les imputaban sólo por haber trabajado en una depedencia en particular.

La condena a los represores

Finalmente, el Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén, integrado por Alejandro Silva, Alejandro Cabral y Ernesto Sebastián, condenó a prisión perpetua a dos ex miembros del Ejército, Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale, por ser partícipes necesarios de los delitos de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por ser empleado público con abuso de funciones y aplicación de tormentos psíquicos y físicos.

Maria Isabel Sanchez

Tanto San Martín como Di Pasquale fueron considerados integrantes de estructuras de inteligencia que actuaron en la región durante la última dictadura cívico militar, por lo que también se les aplicó la inhabilitación absoluta y perpetua.

Por otro lado, el ex miembro de Gendarmería, Emilio Sacchitella, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación asoluta y perpetua por haber sido considerado responsable del delito de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos.

Los ex militares Carlos Mario Carretto y Hugo César Renes recibieron penas de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación por haber sido considerado responsables del delito de privación ilegítima de la libertad, en el primer caso, y de apremios ilegales, en el segundo.

Miguel Ángel Ferrari, el ex Policía rionegrino, fue absuelto por los jueces por no haberse acreditado su intervención en el hecho en el que estaba imputado. A su vez, los jueces declararon extinguida la acción penal contra el ex gendarme Miguel Ángel Cil, debido a su fallecimiento, que ocurrió durante el desarrollo del juicio. Por mayoría, el Tribunal consideró que tampoco obtuvieron pruebas suficientes de su participación en los hechos juzgados.

Una reparación que no prescribe

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén rechazó por unanimidad los planteos de falta de acción por prescripción planteados por las defensas e insistió en declarar los hechos como crímenes de lesa humanidad, en base a la convención de imprescriptibilidad a la que adhiere la Constitución Nacional.

Sara Mansilla, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), aseguró en una entrevista radial que los militantes de estos organismos sienten con este veredicto "la misma emoción desde 2008 que comenzaron los juicios".

Omar Novoa

"Van a ser casi 20 años y siempre sentimos la misma emoción, no somos profesionales de las leyes, trabajamos junto a los familiares y a los sobrevivientes. Lo sentimos como propio y por eso las alegrías y las ansiedades", aseguró.

Mansilla destacó las declaraciones de los testigos, víctimas y familiares durante los seis meses de juicio, que fundamentaron la decisión del tribunal. "Fue muy bueno el alegato de la Fiscalía, quedaron detallados los horrores que vivieron los secuestrados en San Martí de los Andes y Junín de los Andes, demostraron un plan sistemático de secuestro y exterminio del que pensaba distinto", aseguró.

"Aunque sea tarde, después de más de 40 años, tiene sabor a poco pero es un triunfo", aseguró Mansilla y agregó: "Hay que seguir construyendo memoria para que haya verdad y justicia".