La lámpara de Moser: cómo una botella de plástico con agua puede iluminar una casa sin luz eléctrica

Un mecánico brasileño creó un sistema con botellas PET y agua que distribuye la luz solar dentro de casas oscuras. Se usa en Filipinas, India y Argentina.

Una botella de plástico , agua del grifo, un poco de cloro y un agujero en el techo. Con esos cuatro elementos, un mecánico brasileño llamado Alfredo Moser creó durante la crisis energética de 2001 un sistema de iluminación que no consume electricidad , no genera calor y no necesita ningún tipo de mantenimiento sofisticado: la llamada lámpara de Moser, que se viralizó décadas después en redes sociales y que hoy se replica en hogares de Filipinas, India, Bangladesh, Tanzania y Argentina, entre muchos otros países.

El sistema utiliza una botella PET transparente de aproximadamente dos litros llena con agua y una pequeña cantidad de cloro. Parte del recipiente queda expuesta por encima del techo y la otra ingresa al ambiente. Cuando recibe radiación solar , el agua refracta y dispersa la luz en distintas direcciones hacia el interior de la habitación. La diferencia con simplemente hacer un agujero en el techo es clave: el orificio solo proyecta un haz de luz hacia un punto. La botella llena de agua la distribuye en varias direcciones, iluminando un área mucho mayor del ambiente.

El cloro se incorpora principalmente para limitar el crecimiento de microorganismos que podrían volver turbia el agua con el paso del tiempo. Sin ese agregado, las algas y bacterias que crecen naturalmente en el agua expuesta a la luz terminarían opacando la botella en pocas semanas y reduciendo significativamente su capacidad de transmitir la luz solar.

La lámpara de Moser y cuánta luz produce: los datos de una investigación

Una investigación publicada en 2020 probó experimentalmente el funcionamiento del sistema en una vivienda a escala. En una de las mediciones, tres botellas con agua y cloro produjeron 1.739 lux, aunque los autores advirtieron que eran necesarios ensayos más controlados para determinar la replicabilidad de los resultados en diferentes condiciones.

Para tener una referencia: una oficina bien iluminada suele tener entre 300 y 500 lux; una habitación residencial cómoda ronda los 150 a 300 lux. Tres botellas bien ubicadas pueden superar holgadamente esos valores en días de sol intenso.

El invento se extendió a otros países mediante diferentes iniciativas. La literatura académica documenta aplicaciones de este tipo de iluminación en Filipinas, India, Bangladesh, Tanzania e incluso Argentina, convirtiendo un residuo cotidiano en una herramienta con una utilidad doméstica muy concreta. En Filipinas, la ONG Liter of Light instaló el sistema en miles de hogares de barrios populares donde las casas de chapa tenían habitaciones completamente oscuras durante el día.

Las ventajas del sistema son evidentes: no necesita electricidad mientras haya luz solar, no requiere materiales costosos, puede hacerlo cualquier persona con herramientas básicas y convierte un residuo plástico en algo útil. Pero tiene limitaciones igual de claras. La lámpara de Moser no funciona de noche y su rendimiento depende directamente de la radiación solar disponible, el clima y la ubicación de la botella en el techo.

La instalación también requiere cuidado. Perforar un techo exige resolver adecuadamente la impermeabilización, el sellado y la resistencia para evitar filtraciones de agua. No alcanza con introducir una botella en cualquier cubierta, especialmente en una vivienda terminada donde una intervención incorrecta puede provocar problemas de humedad.

Aun con esas restricciones, la propuesta de Alfredo Moser sigue siendo uno de los ejemplos más elocuentes de innovación social de bajo costo: una idea que nació en un garaje durante un apagón y que terminó iluminando casas en cuatro continentes, sin cables, sin factura de luz y sin más inversión que una botella que de otro modo habría terminado en la basura.