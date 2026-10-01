Impactante: un robot salió caminando apenas terminó de ser ensamblado y abandonó la línea de fabricación

La historia cuenta que en 1961 fue creado el Unimate, el primer robot programable y dirigido de forma digital diseñado para levantar piezas calientes de metal de una máquina de tinte y colocarlas. Tras más de 65 años, el desarrollo de la robótica se incrementó de manera exponencial. Y, recientemente, la empresa china XPENG presentó a Iron , el primer robot humanoide “avanzado del mundo”.

Así, XPENG - empresa que también se dedica al desarrollo de vehículos eléctricos- completó la fabricación de Iron , que salió de las líneas de producción de forma autónoma.

Iron , el primer robot humanoide más avanzado del mundo, fue creado por la empresa china XPENG y cuenta con una automatización de procesos centrales superior al 80%, estableciendo un nuevo referente de fabricación con líneas de producción precisas, flexibles e inteligentes.

XPENG -empresa que también se dedica al desarrollo de vehículos eléctricos- completó la fabricación de Iron, que salió de las líneas de producción de forma autónoma.

En su planta de la ciudad de Guangzhou, XPENG -una de las empresas líderes a nivel mundial en IA física- puso en marcha sus líneas de producción de robots humanoides y el debut del primer robot humanoide avanzado de uso general del mundo, que abandonó las líneas de producción de forma autónoma tras finalizar su fabricación.

La empresa definió a este logro como “un salto fundamental desde la creación de prototipos de I+D hasta la fabricación en línea y un importante avance hacia la producción en volumen”.

Según subraya XPENG, las líneas de producción de robots son las primeras líneas de producción automatizadas del mundo para robots humanoides avanzados, e integran profundamente los sistemas de calidad de grado automotriz de la industria de vehículos eléctricos inteligentes con la fabricación de precisión para robots humanoides.

Además, consigna que estos robots fueron “construidos según los estándares de calidad de grado automotriz, que establecen un sistema de calidad para la producción en masa de robots humanoides avanzados. Diseñadas para la escalabilidad desde el primer día, con más del 80 % de los procesos centrales automatizados”.

El robot Iron presenta una estructura de celosía flexible totalmente cerrada y patentada, diseñada para equilibrar la estética y la seguridad. Con 76 grados de libertad (DOF) en todo el cuerpo y 21 en cada mano, Iron ofrece niveles líderes en la industria de destreza y movilidad.

En cuanto a la inteligencia, Iron está impulsado por tres chips de IA Turing que proporcionan hasta 2250 TOPS de potencia de cálculo efectiva. Esta potencia permite a XPENG implementar su modelo base de IA física directamente en el robot, lo que permite a Iron realizar tareas complejas de forma autónoma sin operación remota, al tiempo que garantiza una inferencia de baja latencia y una mayor seguridad de los datos.

Iron, el primer robot humanoide más avanzado del mundo, fue creado por la empresa china XPENG y cuenta con una automatización de procesos centrales superior al 80 %.

Esto dijeron los responsables de la creación de Iron, el robot humanoide más avanzado del mundo

He Xiaopeng -presidente y director ejecutivo de XPENG- aseguró que “las líneas de producción robóticas se crearon desde cero, sin precedentes. El paso de hoy es pequeño, pero estamos construyendo las líneas de producción para una categoría de producto completamente nueva. De cara al futuro, XPENG seguirá explorando ritmos de producción más rápidos y una mayor escala en la fabricación robótica, trazando un nuevo camino hacia una industria líder en la fabricación de robots en China y a nivel mundial”.

El directivo añadió que “nuestro objetivo es construir un nuevo tipo de robot con capacidades de generalización completas que realmente pueda formar parte de la vida cotidiana, crear una vida mejor para las personas y, en última instancia, convertirse en un compañero en sus vidas".