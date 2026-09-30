Fuerte choque de un auto contra el Tren del Valle: el tránsito quedó interrumpido

El conductor del auto fue asistido por el SIEN tras el impacto y quedó bajo atención médica, aunque no presentaría heridas de gravedad.

El Tren del Valle y un auto chocaron en una esquina de Neuquén y el tránsito quedó completamente interrumpido.

Un Volkswagen Up rojo y una formación del Tren del Valle protagonizaron un fuerte choque durante la mañana de este miércoles en la zona de calle Linares, en la ciudad de Neuquén. El impacto provocó importantes complicaciones para la circulación y obligó a interrumpir completamente el tránsito en el sector.

El siniestro ocurrió cuando el tren avanzaba desde Cipolletti hacia Neuquén, mientras que el Volkswagen Up circulaba por calle Linares. De acuerdo con la información aportada en el lugar, el automóvil había cruzado recientemente hacia calle Independencia cuando se produjo la colisión con la formación ferroviaria.

Según explicó el maquinista, el conductor del Volkswagen Up no habría advertido que el tren estaba atravesando la bocacalle. En esas circunstancias, el vehículo intentó avanzar y terminó impactando contra la formación que se encontraba en plena circulación.

Tras el choque, el conductor del automóvil pudo salir del vehículo por sus propios medios. Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) llegó rápidamente al lugar y trasladó al hombre a la ambulancia para realizarle una evaluación y brindarle asistencia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el conductor no presentaría heridas de consideración, aunque sufrió un golpe importante como consecuencia del impacto. Los equipos de emergencia permanecieron en el sector para controlar su estado y determinar si era necesario realizar un traslado para una evaluación médica más completa.

La formación ferroviaria quedó atravesada en la bocacalle después del choque, lo que generó un corte total de la circulación. La presencia del tren impide actualmente el paso de vehículos por calle Linares en sentido norte-sur.

El lugar trabajó de personal de emergencia y de las autoridades encargadas de ordenar el tránsito mientras se aguardaba la posibilidad de retirar o movilizar la formación ferroviaria, ya que el accidente generó demoras y complicaciones para quienes intentaban atravesar la zona, por lo que se recomendaba evitar el sector y utilizar recorridos alternativos hasta que pudiera ser liberado el paso.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que ocurrió el choque y se busca determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que terminó con el Volkswagen Up impactando contra el tren. Entre las medidas llevadas a cabo por el personal policial se encontró el test de alcoholemia a ambos conductores.

Tras el control realizado por el personal del SIEN, se determinó que el conductor del auto no presentaba heridas de consideración, por lo que se le dio el alta en el lugar para que pudiera cooperar con los efectivos en la reconstrucción del siniestro vial.

Otro conductor que no vio el tren

El último antecedente de un auto chocando contra el Tren del Valle en la ciudad de Neuquén se remonta al pasado mes de marzo, cuando un Peugeot 206 color negro fue impactado por el tren del lado del acompañante.

El conductor del vehículo intentó avanzar por calle Bejarano sin advertir el avance de la formación del tren. Tras el fuerte impacto, el ferrocarril quedó frenado e interrumpió durante horas la circulación en dicha intersección.