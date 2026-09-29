Pasqualini y Ousset inauguraron 100 cuadras de asfalto y anunciaron 155 más para Altos del Limay

La inversión supera los $8.000 millones y se hace con fondos propios. Incluye luces led y la extensión de calle Ignacio Rivas hasta el río.

La Municipalidad de Neuquén inauguró 100 cuadras de asfalto en Altos del Limay y anunció la ejecución de otras 155, con una inversión superior a los $8.000 millones que permitirá avanzar hacia la cobertura total del barrio.

“Estamos inaugurando 100 cuadras de asfalto, también luces led y bombeo, pero lo importante es el anuncio de las próximas 155 cuadras que se van a estar trabajando”, destacó la jefa de Gabinete, María Pasqualini , durante la recorrida por el sector, de la que participó el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis "Pepé" Ousset y vecinos del barrio.

La funcionaria adelantó que entre las próximas intervenciones se encuentra la extensión de calle Ignacio Rivas hasta el río y remarcó que las obras se ejecutan con recursos municipales.

“Con presupuesto propio, con superávit, volvemos a decir que el superávit lo utilizamos en este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Con los trabajos inaugurados y los que comenzarán próximamente, Altos del Limay alcanzará un total de 255 cuadras intervenidas: “Este sector de la ciudad no solo va a quedar con las troncales asfaltadas, sino con los cuadrantes totalmente completos”, explicó Pasqualini.

Asfalto para los barrios: el 100 por 100 de las calles asfaltadas

La jefa de Gabinete recordó que el objetivo municipal es alcanzar el 100 por ciento de las calles asfaltadas en Neuquén y aseguró que, con esta proyección, Altos del Limay quedará prácticamente cubierto en su totalidad.

José Luis Ousset, ministro Jefe de Gabinete, sostuvo que “la ciudad de Neuquén crece expansivamente todos los días. Llegan familias y todos los barrios reciben nuevos y mejores servicios. Es un orgullo acompañar el trabajo que están haciendo desde el municipio y ver cómo la gente disfruta de las obras que se están haciendo de esta capital, que se ha transformado en la más importante de la Patagonia”.

El funcionario resaltó que hay coordinación con la provincia y que comparten la misma mirada y “el mismo esquema de acción pública: tratamos de que los recursos vayan hacia donde tienen que ir, a las obras públicas que la gente necesita porque esto es lo importante”.

La presidenta de la comisión vecinal de Altos del Limay, Flavia Capuccio, valoró que “el trabajo es muy importante, estamos muy contentos. Es algo que jerarquiza el barrio y mejora la calidad de vida de los vecinos”.

Plan de 1000 cuadras de asfalto para el oeste neuquino

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha el diseño un plan de infraestructura urbana sin precedentes para potenciar a la capital que más crece. "Estamos en el oeste llevando adelante las obras más importantes de la historia, 1000 cuadras de asfalto que llegan a los vecinos de manera directa", aseguró el intendente Mariano Gaido.

El proyecto integral busca dotar de infraestructura esencial a los barrios más alejados del centro. "No solo es asfalto, es todos los servicios que están por debajo, todo lo que es pluviales, todo lo que es agua, todo lo que es conectividad", destacó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Las tareas demandarán una inversión histórica de 85.000 millones de pesos provenientes del superávit del municipio, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de endeudamiento externo. "Se hace con fondos propios para tener la equidad de que vivas donde vivas, sos un ciudadano de primera", definió el jefe comunal.

Las obras impactarán de lleno en la calidad de vida de miles de familias que esperaban respuestas de conectividad vial. "Somos un gobierno local con las cuentas muy ordenadas, sí hay mucha eficiencia en ese sentido, pero no somos un Estado ausente", agregó Pasqualini sobre la capacidad de planificación de la gestión comunal.

El despliegue territorial incluye sectores clave como el barrio Hi.Be.Pa, Valentina Norte Rural, Almafuerte, Cuenca XVI y 370 Viviendas, con un plazo de ejecución estimado entre ocho y 10 meses.