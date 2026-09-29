Un ciervo saltó un auto y fue atropellado por un camión en Ruta 40: fue sacrificado

El hecho sucedió en plena tarde a la altura de Junín de los Andes. La carne fuera donada al Centro de Rescate Ñacurutú, de fauna silvestre.

Este lunes la comunidad de Junín de los Andes quedó sorprendida por un impactante episodio cuando a plena luz del día un ciervo irrumpió en la Ruta 40 en la zona de los cerros de pinos de la Corporación Forestal Neuquina (CORFONE S.A.). El animal intentó saltar un auto y fue atropellado por un camión.

El hecho ocurrió pasadas las 16 , en inmediaciones del barrio Jardines del Chimehuín . De acuerdo con la información brindada por el comisario Félix Gómez, director de Seguridad Zona Sur, no hubo personas lesionadas, aunque el impacto provocó daños en el camión y terminó con la muerte del animal.

Según el relato aportado por el conductor del camión, circulaba en dirección a Junín de los Andes cuando observó que el ciervo saltaba sobre un auto que transitaba delante suyo. El animal logró atravesar el primer vehículo, pero al caer sobre la mano contraria terminó impactando contra el lateral izquierdo del camión, a la altura del espejo.

Un cruce inusual y a plena luz del día

El episodio llamó especialmente la atención por la maniobra que realizó el ciervo, pero también por el horario en que ocurrió. Se trata de fauna silvestre que habitualmente puede ser observada en horarios de menor visibilidad y que, en determinados sectores de la región, puede atravesar rutas y caminos.

Desde Seguridad Zona Sur remarcaron la necesidad de circular con precaución y permanecer atentos en las zonas donde existe presencia de animales silvestres. Aunque el cruce de un ciervo en este sector urbano no es habitual, en áreas cercanas a Junín de los Andes también pueden aparecer jabalíes y otros animales.

Además, Gómez señaló que el color del pelaje de algunos ejemplares puede hacer que sean difíciles de distinguir sobre el asfalto, especialmente cuando las condiciones de visibilidad disminuyen.

El antecedente también se vincula con otros sectores de la zona donde se realizan operativos preventivos por la presencia de animales sueltos. En el corredor de los Siete Lagos, por ejemplo, es posible encontrar vacunos y equinos cerca o sobre la ruta.

Por eso, la recomendación para quienes circulan por la Ruta 40 y otros caminos de la región es mantener una velocidad que permita reaccionar ante un eventual cruce y prestar especial atención a los sectores próximos a bosques y cerros.

El ciervo fue sacrificado y donaron su carne

De acuerdo a Info Los Andes, luego del choque, el ciervo quedó gravemente herido pero aún se encontraba con vida por lo que fue trasladado a la Guardafaunas para ser sacrificado bajo protocolo.

En tanto, se dispuso la donación a un hogar de tránsito de fauna silvestre, la Red Ñacurutú, a cargo de la médica veterinaria Bárbara Bartolomé. Por tal motivo, el personal de Guardafaunas hizo la entrega y la carne del ciervo colorado será destinada a la alimentación de los animales en recuperación como lechuzas campanario.

La Red, localizable en el instagram @redrescatefaunanacurutu recomienda evitar accidentes con la fauna silvestre mediante el uso de balizas y el chequeo de las condiciones aptas antes de frenar o estacionar en las banquinas.