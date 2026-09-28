Un adolescente de 17 años se entregó y fue imputado por matar a balazos a un hombre en plena calle

Walter Yáñez fue asesinado el pasado viernes a la medianoche en Cutral Co. El fiscal jefe Gastón Liotard indicó que no cuentan con la estructura ni la logística que exige el nuevo régimen penal juvenil.

Un conocido vecino de Cutral Co fue asesinado a balazos en plena calle este viernes cerca de la medianoche. Un adolescente de 17 años fue imputado bajo la ley Penal Juvenil que establece el nuevo régimen para menores desde los 14 años.

De esta manera, se convirtió en el primer caso de homicidio cometido por un menor de edad bajo la Ley 27801 cuya aplicación convive con la Ley 2302 , que desde 1999 establece el régimen de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Neuquén.

La formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal del caso Ana Mathieu con la supervisión del fiscal jefe Gastón Liotard dado que no hay fuero penal juvenil en Cutral Co, ni en el resto de la provincia.

Dos balazos a medianoche

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, durante la audiencia realizada el sábado Mathieu solicitó la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte, trascendió que el hecho ocurrió alrededor de las 23:30 en la plaza del barrio Libertador General San Martín, donde el adolescente portaba un arma con la que ejecutó a Yañez de dos disparos, uno en la pierna y otro en el abdomen. Walter Yáñez, conocido en la localidad petrolera como "Gioma", estaba acompañado de otras personas que salieron de testigos.

Inicialmente, el baleado fue trasladado hasta el hospital complejidad de Cutral Co y Plaza Huincul en estado crítico, pero murió al poco tiempo por una hemorragia masiva.

Mientras el atacante se dio a la fuga en el lugar del hecho se encontraron dos vainas servidas de calibre 9 mm.

De acuerdo a lo informado por medios locales, en la madrugada del sábado la madre del adolescente imputado le comunicó a la Policía que su hijo quería entregarse y fue alojado en el CENAF 4 hasta la audiencia.

"La prisión es la última alternativa"

Como ya se mencionó, la situación procesal del adolescente quedó atravesada por las particularidades del nuevo Régimen Penal Juvenil. El fiscal jefe Gastón Liotard explicó en AM550 que la Ley 27.801 establece una serie de alternativas para abordar los conflictos penales protagonizados por adolescentes y que la privación de la libertad continúa siendo una medida de última instancia.

Liotard remarcó que el nuevo sistema también impone una obligación de protección sobre el adolescente imputado y establece límites concretos para su identificación. El artículo 5 de la ley prohíbe difundir su nombre y apodo que permita identificarlo.

“Ahora esta nueva ley nos hace cambiar a todos el objetivo y la mira que debe tener el régimen penal juvenil”, planteó el fiscal jefe, al explicar que el sistema abre distintas vías para intervenir ante un adolescente en conflicto con la ley penal.

Según señaló, la prisión continúa siendo “la última alternativa” y la normativa contempla otras medidas que pueden evitar una privación de libertad efectiva. La definición de cuál corresponde aplicar dependerá de las características de cada caso y de la evolución del proceso.

En el homicidio de Yáñez, Liotard advirtió que la Fiscalía debe trabajar el proceso "como un hecho grave, gravísimo, con el control de la persona del menor imputado”.

El primer homicidio bajo la nueva ley y una estructura que todavía no existe

El caso de Cutral Co expuso, además, una de las principales dificultades que enfrenta la implementación del nuevo régimen: la falta de infraestructura específica para cumplir con las medidas que contempla la legislación.

En este sentido, trascendió que a solicitud de la fiscalía, la jueza Carolina González le impuso una medida de coerción similar a una prisión domiciliaria por 30 días mientras que estableció cuatro meses de plazo de investigación.

El fiscal jefe también puso el foco en que la responsabilidad de garantizar ese control no recae exclusivamente sobre el Ministerio Público Fiscal. En el proceso intervienen además la defensa y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes de momento no han brindado información sobre una eventual intervención.

Liotard reconoció que "la provincia no cuenta actualmente con toda la estructura ni la logística que exige el nuevo régimen penal juvenil". Tampoco existen institutos especializados como los que prevé la legislación.

“Hay organismos, pero no son los que prevé ni los que exige la nueva legislación”, explicó. La situación adquiere una dimensión particular en Cutral Co porque, además, no existe un fuero penal juvenil específico y la investigación quedó a cargo de la fiscal Ana Mathieu, bajo la supervisión del fiscal jefe.

El desafío, entonces, no es solamente determinar la responsabilidad penal del adolescente acusado del homicidio de Yáñez. También será necesario definir cómo se aplican las herramientas de la nueva ley en una provincia que todavía no cuenta con toda la infraestructura prevista para hacerlo.

Liotard explicó que en esta primera etapa deberán utilizarse las alternativas que permite la legislación y avanzar con la infraestructura existente, aun cuando resulte insuficiente frente a las nuevas exigencias. “Trabajamos con lo que tenemos”, sintetizó.

Para hacerlo, planteó la necesidad de coordinación entre la Fiscalía, la defensa, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y distintos organismos del Ejecutivo provincial y municipal. El homicidio de Yáñez se convierte así en un caso de prueba para un régimen que acaba de comenzar a aplicarse para el adolescente imputado.