Brutal ritual de iniciación en una residencia universitaria: estaban encerrados semidesnudos en un sótano

Dos líderes estudiantiles de una fraternidad fueron detenidos por la Policía de Wisconsin.

Dos líderes de una fraternidad fueron detenidos en las últimas horas tras encontrar a unos 30 estudiantes universitarios semidesnudos supuestamente sometidos a un ritual de iniciación en una residencia de la Universidad de Wisconsin , Madison , Estados Unidos.

Ssegún informaron medios locales, la Policía descubrió en el sótano de una residencia de esa Casa de Altas Estudios a varias decenas de jóvenes que, supuestamente, habían sido sometidos a lo que se conoce como una “novatada”, el marco de una fraternidad estudiantil,

“En el interior del sótano de la residencia, los agentes encontraron a unos 30 hombres parcialmente vestidos cubiertos de comida, condimentos y otros líquidos”, declaró el capitán de la Policía de Madison, Kipp Hartman , detallaron esos medios, en un caso que cobró repercusión internacional.

La mayoría de los jóvenes tenía 18 años y varios presentaban lesiones visibles compatibles con agresiones físicas, de acuerdo con el informe del sitio Actualidad RT consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

E indicaron que esas marcas se correspondían con “algo reciente, potencialmente como un golpe en el cuerpo, no una lesión antigua”,

Con qué se encontró la Policía

Desde la Policía de Wisconsin agregaron que se encontraron con un sótano donde la calefacción estaba prendida para que la temperatura adentro rondara los 81°F (27°C). Describieron al lugar como un sótano húmedo, con el piso derruido.

Según Noticias Telemundo, la policía de Madison indicó que la intervención se dio a apartir de una denuncia anónima que recibieron en el cuartel.

El medio estadounidense recordó que la filial local de la fraternidad Alpha Epsilon Pi contaba con antecedentes de maltratos. Agregaron que, si bien la Universidad de Wisconsin los había expulsado de la zona formal del campus donde antes tenían su residencia desde 2015, el grupo se había mantenido operativo.

Lo cierto es que tanto el presidente de la fraternidad Alpha Epsilon Pi, Brayden Klein, como el vicepresidente, Samuel Vane, ambos de 20 años, fueron arrestados bajo sospecha de "novatadas" y alteración del orden público.