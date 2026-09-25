Nació sin brazos, aprendió a manejar con los pies y obtuvo su licencia de conducir: "Lloré de emoción"

Reiner Jesús Martín, de 20 años, obtuvo su registro para manejar tras completar las prácticas en un auto adaptado. Su conmovedora historia.

El joven de 20 años que nació sin brazos, aprendió a manejar utilizando los pies y sacó su registro en Brasil.

Un joven de 20 años que nació sin brazos , aprendió a manejar utilizando los pies y obtuvo formalmente su licencia de conducir tras superar las evaluaciones de una junta médica y completar las prácticas en un vehículo adaptado que consiguió en el estado de Minas Gerais , en Brasil .

Tras finalizar la evaluación oficial, Reiner Jesús Martín , un estudiante universitario que reside in Lavras, confesó qué sintió tras superar una de las pruebas más importantes de su vida. "Justo después de terminar el examen, cuando recibí el papel que decía 'aprobado', incluso lloré de emoción ", reconoció.

El proceso comenzó con la intervención de una junta especializada que estableció las condiciones operativas necesarias para su manejo . Por empezar, el conductor debió encontrar una autoescuela que contara con el equipamiento indispensable para su condición física.

"Creo que se podría mejorar principalmente en términos de accesibilidad, información y formación de profesionales. Un proceso más sencillo, rápido y accesible, con profesionales mejor capacitados, facilitaría que más personas con discapacidad tuvieran esta oportunidad y lograran mayor autonomía", cuestionó el joven, en declaraciones citadas por G1.

El largo camino para aprender a manejar sin los brazos

La madre de Reiner descubrió durante el embarazo que su hijo nacería sin brazos y lejos de transformar ese contexto en un problema, decidió afrontarlo con entereza y acompañarlo con terapias y distintos tratamientos.

"La terapia se basa en gran medida en brindarte las herramientas para que encuentres tu propia manera de hacer las cosas", explicó Reiner, quien de esa manera aprendió a realizar sus actividades cotidianas con los pies, aunque también en ciertas ocasiones recurre a la boca o el torso. "Hoy, para mí, mis pies son como mis manos", aclara.

La relación de Reiner con los vehículos adaptados comenzó, precisamente, en su infancia. Uno de sus padrinos le construyó especialmente una bicicleta que no tenía manillar convencional y le permitía al niño montar usando su torso, y que su familia todavía conserva.

Fama en TikTok y gambetas a los prejuicios

Paralelamente a sus obligaciones universitarias, el estudiante comenzó la carrera de Ingeniería Agrícola, pero decidió cambiarse a Agronomía. Actualmente, Reiner publica videos en la plataforma TikTok mostrando cómo resuelve diferentes acciones hogareñas cotidianas utilizando las extremidades inferiores.

La iniciativa surgió por recomendación de su círculo cercano y los contenidos alcanzaron millones de visualizaciones, generando interacciones de usuarios que expresan motivación a partir de su recorrido personal.

Reiner comenzó la carrera de Ingeniería Agrícola en la universidad, pero luego se cambió a Agronomía.

"Me demuestro a mí mismo que puedo hacerlo, y luego voy y se lo demuestro a los demás", aseguró el joven que reconoció haber atravesado episodios de discriminación y cuestionamientos públicos sobre su capacidad operativa.

Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció que atraviesa momentos de frustración personal al señalar que desearía poseer brazos. De todos modos, esos pensamientos no lo sacan de su eje, porque compensa esos momentos al valorar su independencia y apoyándose en el afecto de su familia.

"Si estás en la vida, no es para compadecerte de ti mismo. Es para vivir de verdad, con gran alegría, gran entusiasmo, valentía y fuerza de voluntad", reflexionó.