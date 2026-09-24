Inseguridad en Plottier: dos detenidos tras un intento de robo en una vivienda

Los agentes secuestraron una bicicleta, dos taladros y cuatro amoladoras que estaban dispersas por la zona. Los sujetos también intentaron abrir vehículos estacionados.

Los agentes de la Comisaría Séptima demoraron a los dos hombres.

Una vecina vivió una situación de inseguridad en el barrio Loteo Social II de Plottier cuando dos hombres intentaron forzar el portón del patio para entrar a robar a su vivienda. La mujer observó a los dos jóvenes por la ventana y al notar su presencia, huyeron del lugar. Pocos minutos después, los agentes de la Comisaría Séptima lograron capturarlos y quedaron demorados preventivamente.

El intento de robo se registró este jueves a la madrugada, minutos antes de la 7.00 de la mañana , cuando una vecina advirtió que dos sujetos estaban forzando el portón de su patio para ingresar a su domicilio. La mujer no reaccionó pero los sospechosos notaron su presencia y rápidamente huyeron del lugar.

La propietaria alertó a la Policía y los agentes de la Comisaría Séptima acudió al lugar de forma inmediata. Tras un operativo de búsqueda por las inmediaciones de la vivienda, los efectivos lograron localizar a los dos sujetos y los detuvieron.

Los efectivos iniciaron un rastrillaje en las zonas aledañas que derivó en el secuestro de una bicicleta, cuatro moladoras, dos talados y otros elementos, que estaban tirados en distintas partes del área. Todas las herramientas quedaron depositadas en la unidad policial.

La disposición de estas herramientas abandonadas en diferentes sectores del barrio, permite sospechar que podrían estar vinculadas con otros robos ocurridos en la zona, por lo que se buscará determinar su procedencia.

Los efectivos encontraron diversas herramientas dispersas en el barrio

Además, un vecino aportó registros fílmicos que captaron a los dos demorados intentando abrir vehículos estacionados en la zona.

Finalmente, los dos sujetos fueron trasladados a la Comisaría Séptima, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.

Los agentes descubrieron cuatro equipos de comunicación del tipo inhibidores de alarma.

Cuatro allanamientos por robo en Neuquén: secuestraron inhibidores y demoraron a un hombre

Los agentes de la Policía del Neuquén realizaron cuatro allanamientos este viernes 18 de septiembre en diferentes sectores de Neuquén capital en el marco de una investigación por un robo en una vivienda en el centro de la ciudad. Como resultado, el personal de la División Robos y Hurtos recuperó elementos denunciados como robados, secuestraron inhibidores de alarma y se llevó adelante la detención de un hombre.

Los procedimientos se iniciaron a partir de una investigación por un robo sucedido en junio en la jurisdicción de la Comisaría Segunda. Los agentes identificaron cuatro viviendas vinculadas al ilícito, por eso llevaron adelante los cuatro allanamientos el viernes 18 de septiembre.

Cuatro allanamientos por un robo

Durante los operativos, los uniformados encontraron una Play Station 5, una computadora tipo notebook, un reloj y una mochila. Además, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.

Un dato que llamó la atención de los agentes fue el hallazgo de cuatro equipos de comunicación utilizados como inhibidores de alarma. Se trata de un elemento que inhibe la colocación de la alarma de vehículos y permite el ingreso sin necesidad de forzar las puertas, lo que constituye una herramienta muy utilizada para los robos de autos.

Un hombre de 42 años quedó detenido

Como resultado de los procedimientos, un hombre de 42 años fue demorado y quedó a disposición de la Justicia

En los operativos participaron efectivos del Departamento Delitos, la División Robos y Hurtos, el Grupo Recaptura/Oficina Delitos Conexos y la División Delitos Ambientales, dependientes de la Policía provincial.