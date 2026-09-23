Se extiende el tiempo para votar el cambio de nombre de la Avenida Mosconi

La elección ciudadana para rebautizar el trazado de la actual Avenida Mosconi sumará un nuevo plazo en la capital neuquina. El intendente Mariano Gaido confirmó que la votación no finalizará a fin de septiembre, como estaba previsto originalmente, sino que continuará abierta durante las próximas semanas.

"Vamos a ampliarlo hasta el mes de diciembre. Queremos que todos se expresen", aseguró el jefe comunal en diálogo con Canal 7.

Hasta el momento, el mecanismo de consulta popular registró una alta respuesta por parte de la comunidad. "Sigue la votación y además queremos que se expresen todos. Ya hay más de 50.000 vecinos que se han expresado y que han puesto de manera participativa el nombre", destacó Gaido sobre la iniciativa, que surgió a partir de una inquietud directa del sector productivo local. "Esto fue un pedido del sector privado. Nos pidieron que le pongamos un nombre a la avenida", recordó.

En ese sentido, al ser consultado sobre si tenía alguna preferencia entre las opciones disponibles o si había emitido su voto por una propuesta personal, el intendente descartó esa posibilidad y ratificó la postura que fijó desde el inicio del concurso.

"No, no, uno de los que está tiene que ganar y la ciudadanía tiene que expresarse", afirmó, al tiempo que reafirmó el criterio de neutralidad impuesto desde el Ejecutivo: "puse una sola condición: que no haya nombre de ningún político, porque creo fundamentalmente que las obras son de los vecinos, son de los que realmente confían y pagan impuestos, que a través de la buena administración hacemos todo el desarrollo urbanístico".

Gaido repasó las obras en marcha en Neuquén capital

La transformación de la ex Ruta 22 busca acompañar el perfil urbano que la gestión municipal impulsa para la capital, vinculado al turismo, la infraestructura y la concreción de convocatorias multitudinarias.

Al repasar el plan de obras en marcha, el jefe comunal subrayó la "finalidad específica de potenciar la economía del turismo" y resaltó el alcance de las intervenciones en el frente fluvial: "34 paseos costeros, 3 kilómetros de paseo costero hemos inaugurado y eso potencia la economía del turismo definitivamente en la ciudad de Neuquén".

El abanico de nombres posibles para la nueva Gran Avenida

El abanico de propuestas habilitadas en la plataforma oficial del municipio incluye opciones como Gran Avenida Confluencia, Gran Avenida Limay, Gran Avenida Las Bardas, Gran Avenida del Comahue y la propia mantención del nombre Gran Avenida Ingeniero Enrique Mosconi, además del casillero para que los vecinos sugieran alternativas propias, siempre respetando la premisa de excluir postulaciones de figuras o referentes del ámbito político.