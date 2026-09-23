Reportan sismos "asociados a movimiento de fluidos" en un volcán: ¿Podría erupcionar?

Las autoridades siguen de cerca la evolución del macizo y reforzaron la prevención en las comunidades más cercanas a la zona de impacto.

El complejo volcánico chileno Nevados de Chillán volvió a mostrar signos de reactivación tras el registro de una serie de eventos sísmicos en la zona cercana a sus cráteres. La situación fue confirmada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) a través de los equipos de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que detectaron perturbaciones directamente "asociadas al movimiento de fluidos" dentro del sistema subterráneo del macizo.

De acuerdo con la información brindada por el organismo oficial a través de sus Reportes Especiales de Actividad Volcánica (REAV), los primeros indicios de sismicidad de tipo tremor y la presencia de material piroclástico en las inmediaciones del área cratérica comenzaron a registrarse desde la tarde del martes 22 de septiembre.

Esa misma jornada, exactamente a las 20:49 , los instrumentos de medición detectaron el primer evento sísmico de largo periodo. Este sismo en particular tuvo su foco de origen a 300 metros de profundidad y alcanzó una magnitud local de 2,5.

Monitoreo | Se adjunta Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), sobre el monitoreo del CV Nevados de Chillán, relacionado con la ocurrencia de un sismo tipo LP, asociado a la dinámica interna de fluidos. Se mantiene la alerta técnica Amarilla. pic.twitter.com/7GAq6VyECM — Sernageomin (@sernageomincl) September 23, 2026

Tras esa manifestación inicial, se sucedieron otros temblores de menor transcendencia, hasta que a las 07:05 del miércoles se desencadenó un segundo fenómeno de largo periodo. Según indicaron desde el Sernageomin, este último evento estuvo vinculado con el desplazamiento de magma en el interior de la estructura volcánica.

¿Habrá una erupción en Nevados de Chillán?

Ante este panorama y la incertidumbre sobre la evolución del macizo, especialistas en meteorología del portal Megatiempo analizaron el escenario que podría desarrollarse a corto plazo.

La meteoróloga Lissette Aguilera remarcó la necesidad de mantener un seguimiento constante del volcán, señalando que "podría haber algún pulso de erupción o alguna columna de cenizas, por lo que hay que estar pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas".

Monitoreo| Adjuntamos Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), sobre el monitoreo del volcán Nevados de Chillán, relacionado con la ocurrencia de un sismo tipo LP, asociado a la dinámica de fluidos al interior del sistema.



Mantiene la alerta técnica Amarilla. pic.twitter.com/piBaeTd9mj — Sernageomin (@sernageomincl) September 23, 2026

Por su parte, el meteorólogo Jaime Leyton aportó datos sobre el comportamiento reciente de la cumbre. Según detalló el profesional, en los días previos a este incremento en la actividad sísmica, el macizo ya "estuvo mostrando una columna de humo y ceniza que alcanzó los 380 metros sobre la cima", un antecedente que mantiene en alerta a los equipos técnicos y a la población de las zonas aledañas.

Riesgo sísmico en Argentina: el mapa que muestra provincia por provincia la posibilidad de que haya terremotos

El riesgo sísmico en Argentina está marcado principalmente por la cordillera de los Andes: las zonas de mayor peligrosidad se concentran en el centro-oeste y disminuyen progresivamente hacia el este del territorio.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la zonificación vigente divide el país en cinco niveles: desde la zona 0, de peligrosidad muy reducida, hasta la zona 4, de peligrosidad muy elevada.

El organismo aclara además que la peligrosidad sísmica no es exactamente igual dentro de una misma provincia. El mapa actualizado en 2022 presenta una distribución gradual y permite identificar sectores con diferentes niveles de amenaza incluso dentro de un mismo territorio provincial.

El mayor nivel de peligrosidad sísmica de Argentina se concentra en el oeste del país, particularmente en San Juan y Mendoza.

En el caso de San Juan, los sectores de mayor peligrosidad se ubican principalmente en el centro y oeste provincial. Allí aparecen las áreas más intensas del mapa, correspondientes a los niveles más altos.

Mendoza también presenta una importante concentración de peligrosidad, especialmente en el sector occidental y en las zonas cercanas a la cordillera. El sur de San Juan y el norte de Mendoza conforman el principal núcleo de peligrosidad sísmica muy elevada del país.

Después de San Juan y Mendoza, La Rioja, Salta y Jujuy presentan sectores con niveles importantes de peligrosidad sísmica.

En La Rioja, las áreas más expuestas se encuentran principalmente hacia el oeste provincial, en continuidad con el corredor sísmico del centro-oeste argentino.

En Salta y Jujuy también se observan sectores con peligrosidad elevada. En el mapa, la actividad se concentra especialmente en el oeste y noroeste de ambas provincias.

Catamarca aparece atravesada por distintos niveles de peligrosidad, con los valores más altos hacia el oeste, en proximidad con la cordillera.

Tucumán, aunque se encuentra más alejada del principal núcleo sísmico de San Juan y Mendoza, también presenta sectores con una peligrosidad superior en el oeste provincial.

La distribución vuelve a mostrar un patrón: cuanto más cerca de la región cordillerana y de las estructuras tectónicas activas, mayor es la peligrosidad.

En Córdoba y San Luis la peligrosidad es menor que en las provincias del oeste cordillerano, aunque existen sectores puntuales con niveles superiores.

El mapa muestra una transición desde las áreas de mayor actividad sísmica del oeste hacia niveles progresivamente menores a medida que se avanza hacia el centro y este del país.

Por eso, no puede considerarse que toda una provincia tenga un único nivel de peligrosidad. El propio INPRES señala que incluso dos localidades o dos puntos dentro de una misma localidad pueden presentar valores diferentes.