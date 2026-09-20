Alerta amarilla por un volcán cercano a Andacollo: cuál es y qué se sabe hasta el momento

El volcán de Nevados del Chillán registró actividad este viernes y generó preocupación entre los habitantes de ambos lados de la cordillera.

Este viernes se registró un pulso eruptivo en el volcán Nevados del Chillán en Chile , lo que generó gran preocupación entre los habitantes del país vecino y de Andacollo, ciudad a tan sólo 70 kilómetros. El complejo se encuentra bajo alerta amarilla ya que se generó una columna con un alto contenido de piroclastos , la cual alcanzó una altura máxima de 380 metros sobre el nivel del cráter.

El Complejo Volcánico, ubicado en la Región de Ñuble, registró un episodio que generó asombro entre quienes se encontraban practicando esquí en la zona alrededor de las 14:10 horas. La actividad se concentró en el cráter Nicanor, que continuó presentando emisiones de piroclastos durante el reporte inicial.

Según informó el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile ( Sernageomin ), el material volcánico se dispersó hacia el sur. El evento estuvo precedido por un sismo de largo periodo (LP), asociado al movimiento de fluidos al interior del sistema volcánico.

El fenómeno registró un desplazamiento reducido de 72,9 cm² y una duración de 9,74 segundos, indicó el organismo. El pulso eruptivo se extendió durante aproximadamente 45 a 50 minutos.

#NevadosDeChillán | Desde las 14:10 h, el complejo volcánico registra un pulso eruptivo, con una columna de alto contenido de piroclastos dispersada hacia el sur, que alcanzó 380 m sobre el cráter.

Continúa la emisión de piroclastos y se mantiene la Alerta Técnica Amarilla. pic.twitter.com/uv7o9EZXyd — Sernageomin (@sernageomincl) September 18, 2026

Qué significa la alerta amarilla en el Volcán Chillán

Frente a esta situación, desde Sernageomin lanzaron una alerta amarilla para las comunas chilenas cercanas al volcán, mientras se continúa el monitoreo de actividad del lugar.

A pesar de la actividad registrada, explican que la fumarola se encuentra dentro de los parámetros normales establecidos para esta alerta, por lo que no se identifica un riesgo inmediato de erupción mayor.

El episodio no generó impactos negativos sobre las personas ni en los territorios cercanos y señalaron que este tipo de actividad se mantiene dentro de los parámetros esperables para las condiciones actuales del complejo volcánico.

Según explicó el organismo chileno, los peligros asociados a este tipo de actividad consisten en eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos. No obstante, no se descarta la dispersión de ceniza a distancias mayores, lo que pondría en alerta a comunidades más alejadas de la zona.

¿Puede llegar la ceniza al norte de Neuquén?

La principal preocupación de los habitantes del norte neuquino pasa por la posibilidad de que las cenizas crucen la cordillera y afecten localidades de la provincia.

Al respecto, el vulcanólogo Jorge Romero, de la Universidad de O'Higgins, llevó tranquilidad tiempo atrás en una situación similar. En aquel momento, explicó que la dispersión del material volcánico depende casi exclusivamente de las condiciones meteorológicas.

Desde el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) indicaron en esta ocasión que "no se ha registrado presencia de ceniza volcánica en suspensión sobre la frontera entre Argentina y Chile, no existiendo hasta el momento afectación alguna sobre ninguna población ubicada en el territorio argentino".

"El comportamiento de la ceniza depende mucho de las condiciones meteorológicas y del viento en altura. Lo normal en esta época es que se desplace hacia el norte y noreste, por lo que, salvo condiciones particulares, no debería afectar a las zonas pobladas cercanas", señaló.

El especialista agregó que la evolución del fenómeno es seguida de manera permanente y que, en caso de existir riesgo de caída de cenizas, las autoridades emiten las alertas correspondientes con anticipación.