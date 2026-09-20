Con más de 270.000 visitantes, cerró la Feria Internacional del Libro de Neuquén

La Municipalidad adelantó el cierre al sábado por el alerta climático. Hubo 6.000 libros vendidos por día, 100 stands y 10.000 chicos en visitas guiadas.

Con una convocatoria sin precedentes, la Municipalidad de Neuquén concluyó exitosamente la XIII edición de la Feria Internacional del Libro "Marcelo Martín Berbel" con un récord de visitantes que superó las 270.000 personas y que la consolidó como la cita cultural más importante de la Patagonia.

Debido a las condiciones climáticas previstas para el domingo, el municipio adelantó el cierre para este último sábado, extendiendo el horario de apertura y el cierre de las carpas hasta la medianoche.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó la magnitud y el alcance de la convocatoria que reunió a libreros, escritores y lectores en el predio montado en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Sebastián Fariña Petersen

“La verdad que fue una feria muy exitosa que movilizó a 270.000 personas durante todos los días y estuvo siempre completa”, expresó.

Feria del Libro, la impronta de los escritores locales y federales

La funcionaria valoró la fuerte impronta educativa, el impacto económico e inclusivo del evento, como así también su alcance federal.

“Tuvimos la oportunidad de que 10.000 chicos y chicas recorrieran la Feria del Libro con la visita educativa guiada. El volumen de ventas se sostuvo muy bien con 6.000 libros diarios vendidos, tuvimos 20 provincias presentes y más de 100 stands, donde se inscribieron 200 escritores entre locales, regionales y nacionales para presentar sus libros. Además, se inscribieron 800 docentes para los trayectos formativos”, resaltó.

Maria Isabel Sanchez

"La verdad que esta decimotercera edición fue la más importante de la feria por su crecimiento, que demuestra que va a la par de cómo se proyecta la ciudad”, agregó.

Por último, la secretaria de Jefatura de Gabinete explicó que se decidió adelantar el cierre debido al alerta climático previsto para el domingo, pero que ante esta situación el sábado se extendió el horario de apertura y cierre para que vecinos y visitantes puedan disfrutarla.

Un espacio gastronómico

La Feria Internacional del Libro de Neuquén se complementó, además, con el espacio gastronómico de food trucks, la presencia de emprendedores del programa Neuquén Emprende y la actividad constante en los tres auditorios del predio, ratificando la apuesta de la gestión local por democratizar el acceso a la cultura, dinamizar la economía regional y posicionar a Neuquén como la gran capital cultural y de eventos del sur argentino.

Crece el interés de los autores por estar en la Feria del Libro

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que “la edición 2026 llega precedida por una convocatoria récord, que superó las 600 postulaciones entre escritores y escritoras, editoriales, librerías, expositores y propuestas culturales, consolidando una de las convocatorias más importantes en la historia de la Feria”.

Maria Isabel Sanchez

En la categoría destinada a escritores y escritoras se registraron 250 autores y autoras de la ciudad de Neuquén, localidades cercanas, distintos puntos de la provincia y de otras 20 provincias argentinas, además de postulaciones provenientes de Chile.

También, señaló que confirmaron su participación 150 librerías, editoriales y expositores, cuya propuesta estará representada en 95 stands con una amplia oferta de sellos editoriales, publicaciones independientes y producciones de distintos puntos del país.