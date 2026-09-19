Fuerte choque entre dos motos en Neuquén: ambos conductores fueron hospitalizados

El impacto ocurrió en Juan B. Justo y Colón. Una joven de 21 años fue derivada a una clínica del centro y el otro conductor, al Bouquet Roldán.

Este sábado se registró un fuerte accidente de tránsito entre dos motos en la esquina de Juan B. Justo y Colón. El choque dejó como saldo a dos personas trasladadas a distintos centros de salud en la ciudad de Neuquén .

Según la información que trascendió hasta el momento, una joven de 21 años circulaba por Juan B. Justo, mientras que el conductor de la otra moto transitaba por Colón. De acuerdo con los primeros datos, ninguno de los dos habría advertido la presencia del otro antes del impacto.

Tras el choque, la joven fue trasladada al Policlínico Neuquén para recibir atención médica. El conductor del segundo vehículo, en tanto, fue derivado al Hospital Bouquet Roldán. Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre el estado de salud de las dos personas involucradas.

En el lugar trabajó personal policial, que intervino para asegurar el perímetro y ordenar la zona mientras se asistía a los protagonistas del siniestro.

Otro choque durante la semana

Este último martes, alrededor de las 7, se había registrado otro accidente de tránsito en la ciudad de Neuquén, esta vez entre un auto y una moto. El hecho ocurrió en la intersección de Gobernador Denis y República de Italia y también terminó con un motociclista trasladado al hospital.

Los vehículos involucrados fueron un Peugeot 306 gris y una moto azul, que quedó sobre el asfalto luego del impacto. Según la información policial, el motociclista sufrió politraumatismos, aunque se encontraba fuera de peligro, y fue asistido y trasladado en ambulancia.

En tanto, al conductor del automóvil le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. De acuerdo con el relato aportado por el automovilista, que vive en las inmediaciones del lugar, circulaba por Gobernador Denis hacia su trabajo cuando llegó a la intersección con República de Italia.

Según su versión, permitió el paso de un automóvil y luego se encontró con la motocicleta, que descendía por la calle a gran velocidad. El auto terminó impactando contra la moto con su sector delantero derecho, tras lo cual el motociclista perdió el control y cayó sobre el asfalto.