Impresionante vuelco de una camioneta que llevaba dos caballos de carrera en la Ruta 22

El estado de la calzada provocó que el carro remolque se balancee hasta caer al costado del camino. Los dos equinos resultaron ilesos.

Los ocupantes del vehículo y los caballos resultaron ilesos en el incidente.

Un impactante siniestro vial se registró en la Ruta 22 en el tramo que une Cutral Co con Los Catutos cuando una camioneta que trasladaba dos caballos de carrera perdió el control del vehículo y volcó . El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 1360 y tanto los ocupantes del rodado como los animales resultaron ilesos.

El siniestro se desencadenó cuando el conductor perdió el control de la camioneta que tiraba de un carro remolque con dos caballos de carrera. Debido al estado de la calzada, que presentaba ondulaciones e irregularidades en el pavimento , el remolque comenzó a balancearse hasta que el vehículo se cruzó de carril, lo que provocó que la unidad volcara a un costado de la ruta.

Afortunadamente, tanto los ocupantes del vehículo como los dos equinos trasladados resultaron ilesos tras el accidente. Después del siniestro, los animales se dirigieron campo adentro , lo que facilitó las tareas para protegerlos de la circulación de vehículos.

Tras el impacto, el rodado sufrió la pérdida de combustible, lo que encendió las alarmas de los ocupantes del vehículo debido al peligro de incendio. Por ello, las personas presentes en el lugar utilizaron un matafuegos preventivamente para evitar cualquier riesgo de fuego.

El vuelco provocó que el vehículo pierda combustible, lo que activó el uso del matafuegos preventivamente.

Los ocupantes del vehículo y los caballos resultaron ilesos

La primera asistencia estuvo a cargo del personal operario y la ambulancia del servicio Nacht Salud, pertenecientes a la cantera de arena que opera en la zona del incidente, quienes acudieron rápidamente para auxiliar a los equinos. Posteriormente, trabajó en el lugar personal de la División de Tránsito de Zapala de la Policía del Neuquén para coordinar las diligencias de seguridad y ordenar la circulación del tránsito.