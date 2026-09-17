Dealers neuquinos acorralados: aceptaron su responsabilidad penal y evitaron terminar presos

La abundante prueba en contra de una mujer y un hombre favoreció la rápida resolución de una causa por drogas que se inició meses atrás. Deberán cumplir varias pautas de conducta.

Dos dealers que fueron investigados por la Policía neuquina aceptaron su responsabilidad como partícipes en la venta de drogas y zafaron de terminar tras las rejas. De igual modo, deberán cumplir varias reglas de conducta por un plazo de dos años.

Mediante un acuerdo pleno presentado este jueves, la fiscal del caso Paula Yerfino y el asistente letrado José Linares pidieron que Tomás Agustín Muñoz y Valentina San Martín fueran declarados responsables por comercio de estupefacientes en calidad de partícipes secundarios.

El juez Juan Guaita lo homologó y les impuso a ambos tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de 45 unidades fijas a cada uno, además de reglas de conducta por el plazo de dos años.

Los hechos acreditados por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) fueron cometidos en la ciudad de Neuquén.

Un oportuno despliegue de personal de la Comisaría Tercera derivó en la detención de dealers. Gentileza Policía del Neuquén

De acuerdo con la investigación del MPF, Muñoz colaboró en la comercialización de drogas de otras personas mediante el préstamo de su vehículo, el traslado de personas para realizar entregas bajo la modalidad delivery y el uso de su cuenta de Mercado Pago para recibir transferencias (registradas desde diciembre de 2025 hasta el 5 de mayo de 2026). Asimismo, realizaba ventas ocasionales a cambio de droga para consumo personal o de un porcentaje de ganancia.

Se quedó sin auto y deberá donar más de un centenar de cajas de leche

Tras aceptar su responsabilidad penal, Muñoz fue condenado a tres años de prisión condicional y durante dos años deberá cumplir pautas de conducta: acreditar trabajo, oficio o estudios bimestralmente, presentarse ante la Dirección Provincial de Población Judicializada, realizar un tratamiento contra las adicciones y cumplir 200 horas de trabajo comunitario, además de donar 10 cajas de leche mensuales por un año a una institución de bien público y mantener una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del domicilio de venta. El acuerdo también contempló el decomiso de su auto Volkswagen Vento y de 1,4 millones de pesos secuestrados en su poder.

En cuanto a San Martín, la fiscalía estableció que, entre marzo de 2026 y el 7 de mayo, vendió drogas sintéticas -como éxtasis, MDMA y ketamina- en fiestas electrónicas y para círculos cerrados, por encargo de dos personas a quienes luego les entregaba el dinero recaudado.

Hasta el momento, solo fue acusado uno de los implicados en el crimen de Jonathan Pinto Medina.

Fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y deberá cumplir dos años de reglas de conducta: acreditación periódica de empleo u ocupación, controles en Población Judicializada, tratamiento por adicciones, 200 horas de trabajo comunitario y la donación mensual de 10 cajas de leche durante un año. Adicionalmente, se le prohibió concurrir a fiestas electrónicas, boliches o locales bailables en la provincia de Neuquén y mantener contacto con los principales implicados. Se dispuso, además, el decomiso de $75 mil pesos hallados en su mochila.

El juez homologó el castigo

Durante la audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Ciudad Judicial de esta capital, el juez Guaita dictó la responsabilidad penal de ambos, homologó las penas condicionales con sus respectivas reglas de conducta y ordenó el decomiso de los bienes incautados, así como la destrucción total del material estupefaciente secuestrado.