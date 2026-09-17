Lo buscaban por amenazas armadas y se toparon con un kiosco narco

Los efectivos allanaron la vivienda por una violenta causa de lesiones, pero el procedimiento dio un giro inesperado al hallar cocaína, marihuana y un arsenal.

Los agentes de la Policía del Neuquén realizaron un allanamiento en Zapala en el marco de una investigación por amenazas por el uso de arma de fuego y lesiones. El operativo permitió el secuestro de drogas, armas, un aire comprimido y los agentes detuvieron a un hombre , presuntamente vinculado al delito investigado.

El allanamiento se realizó en una casa ubicada en Trannack al 1300 y contó con la participación del personal de la Comisaría N°48 , los agentes del Grupo Especial de Operaciones Policiales ( GEOP ) de Zapala con intervención de la Fiscalía Penal III de Circunscripción Judicial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos armas de fuego ; una de ellas se trataba de un pistolón calibre 14 y otra pistola .25 , además de municiones de ambos calibres. También incautaron un aire comprimido calibre 4,5.

El procedimiento que tuvo lugar este jueves 17 de septiembre en horas de la mañana permitió la aprehensión de un hombre de 30 años, vinculado al hecho investigado de amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones.

Los efectivos secuestraron dos armas de fuego.

En medio del operativo, los agentes encontraron 22.93 gramos de clorhidrato de cocaína, 265,84 gramos de cannabis sativa. A raíz del hallazgo, los uniformados dieron intervención a la División Antinarcóticos de Zapala y el personal llevó adelante el secuestro de las sustancias y otros elementos de interés para la causa.

También participó la División Criminalística y la División Operativa Zapala, que trabajaron en el resguardo y levantamiento de los elementos vinculados con la investigación.

Los efectivos secuestraorn 265,84 gramos de cannabis sativa.

La diligencia fue resultado de las tareas de investigación desarrolladas por el personal de la Comisaría 48 junto con el de la Fiscalía Penal de la III Circunscripción Judicial. El procedimiento permitió retirar de circulación armas y sustancias ilegales, mientras avanza el esclarecimiento del hecho denunciado.

Operativo en Rincón de los Sauces: drogas, armas y millones en efectivo

Por otro lado, en el marco de la lucha contra el narcomenudeo, la fiscal del caso Eugenia Titanti, junto a los asistentes letrados Luciano Vidal y Galia Borelli, formuló cargos a una mujer y a un hombre, S.A.A. y A.R.D., por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego el martes 15 de septiembre. Este último también fue acusado por portar una pistola 9 milímetros de uso civil condicional, en condiciones de utilización inmediata y sin autorización.

Titanti explicó que durante un allanamiento realizado el viernes 11 de septiembre, junto a personal de la policía de la Provincia y en una vivienda de Rincón de los Sauces, se secuestraron 252 gramos de cocaína: estaban ocultos en una caja fuerte embutida en una pared de la cocina y distribuidos en tres envoltorios de nylon negro. También se encontraron 12,79 gramos de cocaína en otros dos envoltorios, cantidades menores de cannabis, además de una balanza de precisión digital.

En el mismo domicilio, según detalló la fiscal, se hallaron $4.653.200 en efectivo, principalmente en billetes de $1.000 y $2.000, y una máquina contadora de dinero. También se secuestró una pistola semiautomática calibre .22, oculta en un entretecho, con ocho municiones en el cargador y apta para disparar, junto con otras 134 municiones: 47 calibre 9 milímetros y 87 calibre .22, entre otras.

Respecto de A.R.D., Titanti precisó que al momento del allanamiento llevaba una pistola semiautomática Browning calibre 9 milímetros, sin numeración visible, con tres municiones en el cargador. El arma estaba en la camioneta que conducía, ubicada junto al freno de mano, al alcance de su mano derecha. En ese vehículo también se encontró un envoltorio con 5,15 gramos de cocaína.

Además, fueron secuestradas dos camionetas Toyota de color blanco y dos teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis. Titanti señaló que los vehículos habían sido identificados durante la investigación y que eran mencionados en las denuncias recibidas como parte de la operatoria investigada.

“Código QR” y “Neuquén Te Cuida”

La fiscal explicó que la investigación comenzó en julio de este año a partir de denuncias anónimas recibidas mediante el Código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida. Al menos siete denuncias vinculaban a S.A.A. y A.R.D. con la comercialización de estupefacientes en distintos puntos de Rincón de los Sauces.

A partir de esa información, personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía realizó tareas de observación sobre distintos domicilios y puntos de venta. Titanti indicó que se detectaron movimientos compatibles con la comercialización de drogas, incluyendo personas que trasladaban bolsas desde y hacia los domicilios investigados. También se realizaron observaciones con drones y, finalmente, 9 allanamientos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

La fiscal sostuvo que el resultado de los procedimientos permitió fortalecer la hipótesis investigada, especialmente por el hallazgo de cocaína fraccionada, la balanza, la máquina contadora de dinero, el efectivo, las armas y los vehículos. Agregó que todavía resta analizar información financiera, teléfonos celulares y otros elementos secuestrados, además de profundizar la vinculación de los imputados con otros puntos de venta y personas investigadas.

A partir de los pedidos de la fiscalía, el juez Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses. También dispuso la clausura cautelar del inmueble que se usaba para vender los estupefacientes.

El magistrado consideró que se dan los riesgos procesales vinculados principalmente con el posible entorpecimiento de la investigación y con la necesidad de proteger a testigos de identidad reservada. Por eso dispuso la detención domiciliaria de ambos imputados., pero no por el plazo que pidió la representante del MPF, sino durante 45 días, hasta el 27 de octubre, con monitoreo electrónico y al menos dos rondines policiales diarios hasta que se coloque la tobillera.