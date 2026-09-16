El 20% de los afiliados al ISSN tiene deudas: cómo es el plan para regularizar los saldos pendientes

El organismo de la provincia de Neuquén informó el mecanismo para cobrar los montos acumulados por coseguro.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN ) puso el foco en el recupero de las deudas acumuladas por coseguros y detalló cómo es el procedimiento para que los afiliados puedan regularizar los saldos pendientes. Desde el organismo aclararon que habrá notificaciones previas y alternativas de financiación para evitar que los montos lleguen a instancia judicial.

En diálogo con Canal 7, Noelia Barainca, coordinadora de Asesoría Letrada del ISSN , explicó que el mecanismo no es nuevo y que forma parte de un esquema que el Instituto viene implementando desde hace aproximadamente dos años y medio.

Actualmente, según precisó, entre un 18% y un 20% registra deuda , mientras que existen afiliados que no abonaron coseguros desde la puesta en marcha del nuevo sistema, en febrero de 2024 .

“Nosotros tenemos la obligación como obra social de gestionar, hacer las gestiones de cobranza y esto es parte de este ordenamiento y esta reorganización de esta nueva financiación del coseguro”, afirmó.

Barainca indicó que el objetivo es avanzar primero por la vía administrativa y brindar oportunidades de regularización. “Este procedimiento se pensó planteando el impulso administrativo para que estas deudas no se judicialicen y que el afiliado tenga el plazo para pagar”, explicó.

Cómo saber si existen deudas con el ISSN

Los afiliados pueden conocer su situación directamente desde la oficina virtual del ISSN, a la que se accede mediante la página web del organismo. Allí quedan registrados los consumos y las facturas correspondientes a los coseguros generados por consultas médicas y otras prestaciones.

Según detalló Barainca, cada factura tiene un vencimiento de 30 días corridos. Además, el reglamento contempla otros 10 días hábiles para desconocer una práctica en caso de que el afiliado detecte que figura una prestación que no fue realizada efectivamente.

Una vez vencidos esos plazos y ante la acumulación de saldos pendientes, comenzará el procedimiento de cobranza. El ISSN realizará llamadas telefónicas y enviará correos electrónicos para advertir a los afiliados sobre la deuda.

“Se establece justamente que una vez vencidas las deudas y que se vayan acumulando, se les va a hacer llamadas a las personas para que, digamos, no tengan un gran volumen”, detalló. “Se establece justamente que una vez vencidas las deudas y que se vayan acumulando, se les va a hacer llamadas a las personas para que, digamos, no tengan un gran volumen”, detalló.

Desde el Instituto explicaron que el actual esquema surgió a partir del plan de mejora de acceso a la salud implementado en febrero de 2024. A diferencia del sistema anterior, el afiliado ya no tiene que pagar necesariamente el coseguro en el consultorio para recibir la atención.

“Este plan de mejora de acceso a la salud que planteó el Gobierno de la Provincia y el Instituto en febrero de 2024 permite que el Instituto le financie el 100% de la prestación al afiliado”, explicó Barainca.

Sin embargo, esos montos posteriormente deben ser recuperados por la obra social. La funcionaria sostuvo que esos recursos son utilizados para financiar prestaciones y diferentes inversiones que lleva adelante el organismo.

Qué pasa cuando el ISSN notifica una deuda

Uno de los puntos centrales del procedimiento tiene que ver con la forma en la que serán contactados los afiliados. Barainca explicó que, una vez recibida la notificación, tendrán 10 días hábiles adicionales para regularizar el saldo pendiente.

En el aviso se informará el monto total de la deuda vencida. El afiliado podrá cancelar el total, solicitar financiación o comenzar a pagar las facturas pendientes de manera individual para reducir progresivamente el saldo.

Desde el organismo también hicieron especial hincapié en las medidas para evitar posibles estafas. Los correos serán enviados desde cuentas institucionales y las comunicaciones telefónicas estarán a cargo del área de Cobranzas.

“Los correos son institucionales, terminan con las siglas de issn.gob.ar. La persona que lo llame se va a identificar desde el área de Cobranzas”, explicó Barainca, quien agregó que las llamadas se realizarán desde un teléfono fijo y durante el horario de la mañana.

Además, remarcó un punto fundamental: el personal del ISSN no solicitará dinero durante las llamadas ni mediante los correos electrónicos.

“Los pagos sí o sí son a través de la página del Instituto”, enfatizó. “Los pagos sí o sí son a través de la página del Instituto”, enfatizó.

El correo electrónico utilizado para las notificaciones será el que cada afiliado informó al registrarse. De acuerdo con Barainca, a partir del reglamento esa dirección tiene carácter de declaración jurada, por lo que será considerada válida para realizar las comunicaciones correspondientes.

Planes de pago y descuento por débito automático

Para aquellos afiliados que acumularon montos elevados, el ISSN ofrece alternativas de financiación sin intereses. Según explicó la coordinadora de Asesoría Letrada, únicamente se aplica un 3% correspondiente a gastos administrativos.

“Si hay financiación y es sin interés, lo único que se cobra es un cargo del 3% que son gastos administrativos, pero no se cobran intereses”, indicó. “Si hay financiación y es sin interés, lo único que se cobra es un cargo del 3% que son gastos administrativos, pero no se cobran intereses”, indicó.

Los pagos pueden realizarse mediante los medios habilitados por el organismo, entre ellos tarjetas de crédito y débito. Quienes necesiten financiar la totalidad del monto también podrán solicitarlo a través del Departamento de Cobranzas.

Otra alternativa es adherir los coseguros futuros al débito automático. Esta modalidad, que puede activarse desde la plataforma del ISSN, contempla además un beneficio económico: quienes la utilicen obtendrán un 5% de descuento en los próximos coseguros.