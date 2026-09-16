Qué significan las luces rojas y verdes en los aviones qué están en las alas

Cada destello, color y brillo constante en una aeronave tiene un propósito específico. Por qué usan los colores rojo y verde.

Las luces rojas y verdes de las alas de los aviones forman parte de un código internacional de seeguridad.

En el mundo de la aviación , las luces que se observan en las alas de los aviones cumplen una función clave para la seguridad . Su presencia permite que otras aeronaves puedan identificar rápidamente información necesaria.

El sistema resulta especialmente importante durante los vuelos nocturnos o cuando las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad.

Las señales forman parte de un código utilizado internacionalmente y permiten interpretar datos relevantes de las aeronaves.

Cada destello, color y brillo constante en una aeronave tiene un propósito específico, un requisito reglamentario y una lógica para los pilotos.

Qué significan las luces rojas y verdes de un avión

Todos los aviones llevan una luz roja en el extremo izquierdo y una luz verde en el extremo derecho. Esta disposición es un estándar internacional utilizado en la aviación civil y militar.

La luz roja se encuentra en el ala izquierda, mientras que la verde está ubicada en el ala derecha. Este código permite a pilotos y controladores determinar la orientación del avión y ayuda a prevenir posibles accidentes.

Gracias a este sistema, otros pilotos y los controladores aéreos pueden reconocer rápidamente hacia dónde está orientado el avión, incluso a gran distancia o durante la noche.

Cómo saber hacia dónde va un avión por el color de las luces

El código es sencillo una vez que se conoce la referencia. Si ves un avión de frente, observarás la luz roja a tu derecha y la verde a tu izquierda, porque estás mirando la aeronave desde la dirección opuesta a la que ella está orientada.

En cambio, si ves un avión alejándose, la disposición se invierte: la luz roja queda a tu izquierda y la verde a tu derecha.

Este sistema permite que cualquier piloto identifique en segundos qué lado del avión está observando y cuál es su trayectoria, una información clave para mantener la separación segura entre aeronaves.

Por qué usan los colores rojo y verde

Los colores no fueron elegidos al azar. El rojo identifica universalmente el lado izquierdo (babor) y el verde el lado derecho (estribor), una convención heredada de la navegación marítima y adoptada posteriormente por la aviación.

Esta referencia permite reconocer rápidamente la orientación de una aeronave, incluso a distancia y en condiciones de poca visibilidad.

De esta manera, las luces rojas y verdes no son un elemento decorativo ni están destinadas a iluminar el recorrido del avión. Constituyen un lenguaje visual internacional que facilita la identificación de las aeronaves y ayuda a pilotos y controladores a interpretar su posición y dirección, una función fundamental para reforzar la seguridad aérea, especialmente durante los vuelos nocturnos.

Para qué sirven las luces de navegación

La principal función de estas luces es hacer visible la orientación de la aeronave y reducir el riesgo de colisiones, tanto en vuelo como durante el rodaje en los aeropuertos.

Además de las luces roja y verde, un avión cuenta con otros sistemas de iluminación, cada uno con un objetivo específico: