Video de la brutal golpiza que le dieron a un joven en pleno centro: no lo pueden operar en el hospital

Tiene 29 años, sufrió una grave fractura de mandíbula y permanece con fuertes dolores. Su familia busca un cirujano y pide cámaras para identificar a los agresores.

Un video muestra la brutal golpiza que le dieron a un joven en pleno centro.

Un joven de 29 años fue brutalmente golpeado por un grupo de personas durante la madrugada del sábado en pleno centro de Neuquén y terminó con una grave fractura de mandíbula. Parte de la agresión quedó registrada en un video que su hermana difundió en redes sociales para intentar identificar a los responsables y encontrar nuevos testigos.

El ataque ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana, en inmediaciones de Carlos H. Rodríguez y Almirante Brown, en un horario en el que comenzaban a salir las personas de los boliches de la zona. Según contó a LM Neuquén Tamara, hermana del joven, él caminaba por el sector y no había salido de ningún local nocturno.

En determinado momento se encontró con otro joven que aparentemente acababa de salir de un boliche. Comenzaron a conversar y este hombre le propuso cruzar la calle porque allí se encontraba un "grupo de amigos".

El joven aceptó acompañarlo y, de acuerdo con el relato que posteriormente pudo hacerle a su familia, al llegar observó que el grupo estaba junto a una mujer. Según contó Tamara, su hermano le aseguró varias veces que decidió intervenir porque la chica estaba siendo agredida verbalmente.

A partir de ese momento comenzó la pelea. La familia sostiene que uno de los integrantes del grupo empujó al joven y comenzó a golpearlo. Luego, según el relato de la víctima, se sumaron varias personas. Tamara calcula que fueron entre seis y siete los hombres que participaron de la agresión, aunque su hermano no pudo precisar cuántos eran porque estaba en el piso mientras recibía los golpes.

“Me van a matar”, gritaba el joven mientras era atacado.

El video que comenzó a circular en redes sociales muestra parte de la agresión. En las imágenes se observa a varias personas involucradas en la pelea, aunque el registro corresponde solamente a uno de los momentos del ataque.

Tamara explicó que recibió el video de manera anónima y que posteriormente otras personas comenzaron a comunicarse con ella para contarle lo que habían visto o enviarle nuevos registros. La familia busca especialmente imágenes de otros puntos de la zona porque, según el relato del joven, la golpiza no habría terminado en el lugar que aparece en el video.

Una agresión que habría continuado por varias cuadras

Según le contó su hermano, después de recibir los primeros golpes intentó alejarse del grupo. Sin embargo, los agresores lo habrían seguido y vuelto a atacar.

Tamara relató que el joven le describió que varias personas se le tiraban encima, que lo derribaban y continuaban golpeándolo cuando estaba en el suelo. Luego intentaba levantarse y escapar, pero nuevamente lo seguían.

Por ese motivo, la hermana busca cámaras de seguridad de otros comercios y establecimientos de la zona que puedan mostrar el recorrido que realizó el joven después de la primera agresión. Finalmente, logró llegar hasta un hotel ubicado sobre Carlos H. Rodríguez, a pocos metros del lugar donde se produjo el ataque, y pidió ayuda en la recepción.

Tamara contó que cuando llegó posteriormente al establecimiento, una trabajadora le confirmó que su hermano había ingresado durante la madrugada y que lo habían asistido.

Además, otro testigo se comunicó con ella y le aseguró que había intervenido para intentar detener la golpiza. Según ese relato, también habría participado un trabajador de seguridad de un boliche, y varias personas comenzaron a acercarse para pedirles a los agresores que dejaran de golpear al joven.

La hermana sostiene que incluso quienes intentaron ayudarlo habrían sido amenazados o agredidos por el grupo.

La versión sobre el supuesto robo

Después de la agresión comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido. Tamara contó que algunos de los jóvenes que golpearon a su hermano habrían asegurado que lo atacaban porque supuestamente había intentado robarles.

La familia niega esa versión y sostiene que el joven estaba caminando por la zona cuando se encontró con uno de los integrantes del grupo. Además, Tamara aseguró que durante el episodio le robaron el celular a su hermano.

La hermana también contó que recibió un mensaje de la mujer que estaba junto al grupo. Según relató, la joven sostuvo que el hombre habría intentado tomarla del brazo por la fuerza y subirla a una camioneta.

Tamara cuestionó esa explicación y señaló que en el video que recibió no aparece ninguna camioneta en el sector donde se registra la agresión. De todos modos, aclaró que desconoce qué pudo haber ocurrido antes del momento que quedó registrado.

La familia intenta ahora determinar cuál fue el origen de la pelea y qué ocurrió en los minutos previos al ataque. “Yo no sé qué pasó”, reconoció Tamara, quien también contó que recibió mensajes de otras personas que conocen a la mujer y que le aportaron información sobre las distintas versiones que comenzaron a circular después de la agresión.

La hermana busca ahora que todas esas versiones puedan ser contrastadas con los videos y testimonios de quienes estuvieron en el lugar.

El estado de salud del joven

Mientras intenta conseguir pruebas sobre el ataque, Tamara enfrenta otra preocupación: el estado de salud de su hermano. El joven continúa con la mandíbula fracturada y necesita una cirugía para reparar las lesiones. Según contó su hermana, todavía no pudieron realizarle la intervención y permanece con fuertes dolores.

Tamara aseguró que desde el hospital le informaron que la operación debe ser programada y que necesitan contar con las prótesis y los insumos necesarios para poder realizarla.

El joven no tiene obra social y, ante la demora, su hermana comenzó a buscar un cirujano maxilofacial que pueda evaluar su situación de manera particular. Tamara también explicó que la familia atraviesa una situación económica compleja frente a los costos que podría implicar una cirugía de estas características.

Buscan cámaras y testigos

La hermana del joven comenzó a pedir ayuda a través de sus redes sociales y la publicación rápidamente generó repercusión. A partir de allí comenzaron a llegarle videos, mensajes y testimonios de personas que estuvieron en el centro neuquino durante la madrugada.

Uno de los objetivos principales es conseguir registros de cámaras ubicadas en comercios, hoteles y otros establecimientos de Carlos H. Rodríguez y Almirante Brown. La familia necesita reconstruir no solamente la primera agresión, sino también el momento posterior, cuando el joven intentó escapar y, según su relato, habría sido seguido y golpeado nuevamente.

Tamara explicó que todavía continúa recibiendo material y que quiere reunirlo antes de entregarlo a la Policía. La familia también busca identificar a un joven que aparece en las imágenes con un buzo gris. Según información que recibió Tamara, esa persona jugaría en el Club Independiente, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente.

Por eso, la hermana pide especialmente que quienes tengan información se comuniquen con ella y aporten datos que puedan ser corroborados.

La denuncia y el reclamo de la familia

La familia intentó realizar la denuncia después del ataque. Tamara contó que su madre se presentó inicialmente ante la Policía mientras el joven permanecía internado, pero le indicaron que debía concurrir personalmente a realizar la denuncia.

La situación generó malestar entre sus familiares debido al estado en el que se encontraba el joven.

Finalmente, según explicó Tamara, su hermano tuvo que presentarse personalmente pese a tener la mandíbula fracturada.

Ahora la familia quiere que las imágenes y testimonios que consiguieron sean incorporados a la investigación para determinar quiénes participaron de la golpiza.

Tamara considera que la violencia del ataque pudo haber terminado en una tragedia. Según su interpretación y la información que recibió de algunos testigos, la agresión fue tan prolongada que teme que su hermano haya estado en riesgo de morir.

También relató que uno de los atacantes le habría dicho a su hermano, antes de golpearlo, una frase que quedó grabada en su memoria: “Estoy acostumbrado a desfigurar caras”.

Para la familia, ahora lo fundamental es identificar a todas las personas que participaron y determinar las responsabilidades que correspondan.

Mientras el joven espera una cirugía para reparar su mandíbula, su hermana continúa buscando imágenes y testigos de aquella madrugada. El video difundido en redes sociales es hasta ahora uno de los principales registros del ataque, pero Tamara insiste en que puede haber más cámaras y personas que hayan visto lo ocurrido.

Por eso, el pedido apunta a quienes hayan estado en el centro de Neuquén entre las 5 y las 6 de la mañana del sábado y puedan aportar una imagen, un dato o un testimonio que ayude a reconstruir cómo comenzó la pelea, quiénes participaron y qué ocurrió durante los minutos posteriores.

La familia espera que esos elementos permitan identificar a los agresores y que el joven pueda finalmente recibir la atención médica que necesita para recuperarse de las graves lesiones sufridas.