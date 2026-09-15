Entró a nadar en una cascada y desapareció en el agua: lo encontraron muerto un día después

La víctima estaba junto a su novia en una zona de difícil acceso en Santa Marta. Tras una búsqueda desesperada, un amigo halló el cuerpo sumergido.

Según una referente local, la cascada de Colombia donde ocurrió la tragedia es un lugar privado y de difícil acceso.

Un joven murió ahogado tras ingresar a nadar a una cascada junto a su novia y no volver a salir a la superficie en Santa Marta, Colombia . Equipos de rescate y allegados encontraron el cuerpo sumergido en el agua tras una búsqueda que se extendió hasta la jornada siguiente a su desaparición.

La víctima, identificada como Abraham Gil , se encontraba en el balneario Pozo Verde junto a su pareja el domingo por la tarde, cuando ocurrió el accidente. En la última grabación de video realizada por la joven se observa a su novio, cuya edad no trascendió, nadando hacia un sector más alejado, momento en que su acompañante le pide que regrese segundos antes de que se hunda por completo.

Ante la imprevista situación, la mujer solicitó auxilio a las personas que se encontraban en el lugar y esa alerta movilizó a familiares, allegados y bañistas, quienes organizaron las primeras búsquedas.

Al caer la tarde, las dificultades de acceso y la falta de visibilidad obligaron a suspender los trabajos, que se reanudaron a la mañana siguiente.

El joven que había sido reportado como desaparecido desde el domingo fue encontrado sin vida este lunes en el sector de Pozo Verde, jurisdicción de Las Tinajas, en Santa Marta. El hallazgo se produjo después de varias horas de búsqueda en esta zona rural.



La desaparición… pic.twitter.com/71rCnelmHg — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 15, 2026

El operativo finalizó en la jornada posterior, cuando el cuerpo sin vida emergió en el pozo. Uno de los amigos de la víctima que participaba del rastreo se sumergió en la zona más profunda para sujetar el cadáver mediante el uso de un lazo y sacarlo del agua.

Cómo es la peligrosa cascada donde ocurrió la tragedia.

De acuerdo con la información publicada por medios colombianos, el hecho se produjo en el sector de La Lisa, dentro del corregimiento de Bonda y en las inmediaciones del Páramo de San Isidro, una zona de difícil acceso ubicada en el área rural de Santa Marta.

Las publicaciones locales detallaron que Pozo Verde es una cascada natural de visita frecuente por parte de personas que concurren a bañarse sin la presencia ni la supervisión de organismos de socorro.

Además, precisaron que las aguas del sector presentan corrientes de retorno y remolinos internos, condiciones que complicaron las tareas de inmersión y la extracción del cuerpo.

El dolor y la contundente decisión de la comunidad local

Ante la confirmación del trágico hecho, la Alcaldía Distrital de Santa Marta emitió un comunicado institucional para expresar su dolor por la muerte del joven.

"Acompañamos a su familia y amigos en este momento de profundo dolor y les enviamos nuestra solidaridad", indicaron desde el organismo municipal.

Desde la Alcaldía Distrital de Santa Marta lamentamos el fallecimiento de Abraham Gil, joven que perdió la vida en un lamentable accidente en Pozo Verde.



Acompañamos a su familia y amigos en este momento de profundo dolor y les enviamos nuestra solidaridad. pic.twitter.com/Q0SE12Iw1Z — Alcaldía de Santa Marta (@SantaMartaDTCH) September 15, 2026

Por su parte, Adriana Bernal, gestora social y referente comunitaria del sector, confirmó que los residentes tomaron la decisión de cerrar de manera permanente el acceso al predio natural para evitar el ingreso de visitantes. Dijo, además, que el lugar "es privado" y está "en medio de dos fincas", una de ellas perteneciente a su familia.

Por último, la mujer remarcó en diálogo con Radio Voces la necesidad de implementar medidas preventivas y concluyó: “El turismo es para visitar y para vivir la naturaleza, no para despedir vidas”.