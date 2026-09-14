Los investigaron por kioscos narco pero no irán a la cárcel y se resolvieron otras medidas

Una mujer y dos hombres de las ciudades de Plaza Huincul y Junín de los Andes lograron evitar una condena de la justicia federal por actividades de narcomenudeo.

Una mujer y un hombre investigados por la División Antinarcóticos de Cutral Co pudieron acceder a una probation.

Varios neuquinos investigados por el manejo de kioscos narco definieron los procesos en su contra con un saldo a favor en materia de castigos: no irán a la cárcel y solo deberán abonar distintos montos de dinero en carácter de donación.

En primer término, una mujer de 48 años y, un hombre de 45, habían sido imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización luego de un allanamiento que se remonta al 19 de junio de 2024, en el barrio Centenario de la ciudad de Plaza Huincul . Los dos sospechosos fueron objeto de un seguimiento por parte de los efectivos de la División Antinarcóticos de Cutral Co de la Policía neuquina debido a que, en su domicilio, de calle 1° de Mayo, se registraba un movimiento permanente de personas.

La investigación incluyó escuchas, que confirmaron su posible vinculación con actividades de narcomenudeo. A partir de este trabajo, se resolvió concretar un allanamiento y se hallaron cocaína y marihuana distribuidos en envoltorios, una balanza digital y dinero en efectivo.

A partir del hallazgo de la droga, el Ministerio Público Fiscal de la justicia federal decidió imputarles el delito de venta de estupefacientes.

Sin embargo, a la hora de la definición de la causa penal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de esta capital, el MPF mencionó que las pruebas no eran suficientes y que solo se les podía atribuir el delito de confabulación.

De esta forma, los dos imputados fueron beneficiados con una probation y se determinó que en el caso del hombre deberá realizar una donación de medio millón de pesos al Polo Integral de Mujeres y Diversidad dependiente de la Secretaría de Mujeres y Diversidad. En cuanto a la mujer, se resolvió imponerle una medida similar pero por un monto menor: deberá donar $200 mil.

Respecto de las pautas de conducta, deberán cumplirlas por el plazo de dos años y se les advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio otorgado.

Denuncia anónima contra un hombre de Junín

Al igual que las dos personas oriundas de Plaza Huincul, un hombre de Junín de los Andes investigado por un kiosco narco luego de una denuncia a la aplicación “Neuquén Te Cuida” pudo acceder a un acuerdo de reparación integral.

/ Foto Gentileza Prensa Policía Federal

La pesquisa en relación al sospechoso fue llevada adelante por los efectivos de la División Antinarcóticos Zona Sur que, el 6 de febrero del año pasado, allanaron su vivienda ubicada en el barrio Lanín de Junín de los Andes. En la propiedad, fueron incautados un poco más de 200 gramos de marihuana.

Donación de un millón de pesos

Tras un acuerdo entre el MPF y la defensa, se decidió llevar a cabo un acuerdo de reparación integral con la donación de un millón de pesos a la Asociación Civil “Puentes de Luz”, de San Martín de los Andes.

Debido a que el hombre ya cumplió con el pago de la suma acordada, la parte acusadora pidió su sobreseimiento.

El juez federal de garantías de Zapala se limitó a homologar el acuerdo entre las partes.