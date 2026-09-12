Feria del Libro de Neuquén 2026: qué pasó con la presentación de Alejandro Dolina

El escritor y conductor de radio tenía prevista su charla para este sábado por la noche en el Auditorio Marcelo Martín Berbel.

Feria del libro 2026: qué pasó con la presentación de Alejandro Dolina

A poco de abrir sus puertas, la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel ” ya sufrió importantes cambios. El evento cultural que reúne a toda la ciudadanía y consolida a la ciudad como un destino turístico de referencia en el país comenzó el viernes 11 y se extenderá hasta el 2 de septiembre.

Como cada año, la convocatoria se realiza en el Museo Nacional de Bellas Artes . La programación de invitados nacionales incluye a Reynaldo Sietecase, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Viviana Rivero y Alejandro Dolina.

Sin embargo, este sábado por la tarde, se conoció un gran cambio relacionado con la visita del escritor y conductor Dolina, acompañado por su equipo: Gillespie, Patricio Barton y el Trío Sin Nombre. La feria tenía prevista la grabación de su programa «La venganza será terrible» para hoy a las 21 en el Auditorio Marcelo Berbel.

Pese a esto, desde la organización del evento comunicaron que dicha participación fue suspendida.

Por qué se suspendió la presentación de Alejandro Dolina

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de la feria, el mismo Dolina explicó los motivos. “Hola para todos los amigos de Neuquén que estaban esperando nuestra presentación en esa ciudad esta misma noche”, comienza la grabación.

“Debo informarles que por problemas surgidos en el aeropuerto de Buenos Aires no pude viajar”, afirmó el reconocido artista y agregó: “Un colapso en distintos sistemas, a resulta de lo cual no he podido efectuar el viaje”.

Además, resaltó que “no hay ninguna posibilidad de llegar en tiempo y forma”, por este motivo “la función ha sido suspendida”.

“Les pido disculpas y les agradezco a todos los que tenían interés en asistir, tanto interés como tenía yo también… Así que les pido disculpas a todos y espero que nos veamos pronto”, cerró el escritor.

Desde la organización del evento agradecieron la “comprensión de quienes esperaban este encuentro” y aseguraron que “cualquier novedad será comunicada a través de nuestros canales oficiales”.

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Diez jornadas a pura actividad

Durante diez jornadas, la feria reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. Bajo el lema “Libros que transforman una ciudad en movimiento”, la edición de este año invita a la reflexión de dos ejes que tendrá la Feria: mantener la memoria viva al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, defendiendo la democracia y el pensamiento libre; y la figura de Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento.

Grilla del sábado 12 de septiembre

15 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

María Martha Paz presenta «Renata», Del Manzano Ediciones (Novela infantil)

15 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Mauricio Giulietti y Facundo Podestá presentan a la Editorial Cosa Seria y su colección en un conversatorio con poetas

15 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Taller «Encuadernación básica» a cargo de Daniel Pabe (a partir de los 15 años)

16 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Estela Gutiérrez Matthews presenta «Descubre tu propósito: una guía para encontrar el sentido de tu vida», Ed. Dunken (Autoayuda)

17 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Presentación «Invocación de lo tangible», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Textos del sur argentino-chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina.

17 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Presentación del libro «Carne de cañón», Ed. Archivo de la Memoria Trans Argentina

17 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla "Del barrio a la historia: Géneros, técnicas y estilos literarios en la obra de Eduardo Sacheri", por Sebastián Sánchez

18 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

La Secretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén presenta «El brujo de las cordilleras» de Manuel José Olascoaga

18 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Conferencia «Tras las huellas de Ernest Hemingway. Mis memorias», por el Lic. Ricardo A. Koon, presenta Rayen Guerrero Dewey

18 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla taller «Prohibido rendirse, maternar en discapacidad», por Natalia Corbould

19 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Reynaldo Sietecase presenta «Cabrón», Ed. Alfaguara. Modera: Eugenia Zicavo

19 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Grata presenta «Nada es lo que parece», Ed. Miel de Azhar (relatos cortos)

19 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Pamela Domínguez presenta «El secreto de las hormiguitas», Ed. Libella (Narrativa infantil)

20 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Roberto Samar presenta «Pantalla Cruel: Redes, derechos, medios y violencias», Ediciones ConDobleZeta

20 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

José Luis Saddi presenta «Las cucarachas no velan a sus muertos», Ed. Klavier (Relatos)

Sebastián Fariña Petersen

Grilla del domingo 13 de septiembre

15 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Hedy A. Bernardini presenta «Latidos», Ed. Autores de Argentina (Poesía)

15 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla-taller «Cosmovisión de la cultura mapuche», coordinada por Pedro Puel, Malen Antiñir y Jesús Cuevas

17 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Presentación de «Infancias sobrevivientes», Ed. La Minga (Derechos Humanos). Acompaña APDH

17 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Presentación de «Aquí hay dragones - Fantasía épica, el género que nunca se apaga», con Patricio Denegri

17 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla «Editoriales en territorio: un diálogo abierto para pensar la forma de hacer y de distribuir libros», por Mauricio Giulietti y María Clara Lavallén Kenny de Tres Liternautas

18 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Mario Figueroa presenta «La alegría perdida de Caitruz», Ed. Nubífero (Novela infantil)

18 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

La Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén presenta «Historias migrantes», Ed. ArS, Antología

18 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Romina Tumini presenta «El olor del miedo», Ed. Avant (Cuentos)

19 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Guillermo Martínez presenta su novela «Un crimen dialéctico», Ed. Seix Barral. Modera: Eugenia Zicavo

19 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Gabriela Nemiña presenta «Formas de insistir en lo humano», Ed. Tanta Ceniza (Poesía)

19 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Miguel Sprumont presenta «Donde enseña la cordillera», Ed. Autores de Argentina (Anecdotario)

20 h - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Zulema Retamal e Isaid González presentan «Con su permiso, soy la cueca del norte neuquino» (Investigación cultural y folklórica)

20 h - AUDITORIO IRMA CUÑA

Elisa Algranati Filmus presenta «Un paseo en Jirastruz», Ed. ArS (Poesía)

20 h - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Literatura sin barreras: el fenómeno de la colección «Más allá» de Mariela Cunningham y Andrés Ariño.