Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este sábado y domingo
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición cuenta con presentaciones de libros, conversatorios y espectáculos teatrales.
Se terminó la espera y la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” abrió sus puertas este viernes 11 de septiembre en Neuquén y se desarrollará hasta el 20 de septiembre. Este fin de semana hay múltiples propuestas para aprovechar.
Como cada año, el Museo Nacional de Bellas Artes se convierte en la sede de este evento cultural que encuentra a toda la ciudadanía y consolida a la ciudad como un destino turístico de referencia en el país.
Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. Bajo el lema “Libros que transforman una ciudad en movimiento”, la edición de este año invita a la reflexión de dos ejes que tendrá la Feria: Mantener la memoria viva al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, defendiendo la democracia y el pensamiento libre; y la figura de Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento.
La programación de invitados nacionales tendrá nombres reconocidos como Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.
Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del sábado 12 de septiembre
-
15H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
María Martha Paz presenta «Renata», Del Manzano Ediciones (Novela infantil)
-
15H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Mauricio Giulietti y Facundo Podestá presentan a la Editorial Cosa Seria y su colección en un conversatorio con poetas
-
15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Taller «Encuadernación básica» a cargo de Daniel Pabe (a partir de los 15 años)
-
16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
Estela Gutierrez Matthews presenta «Descubre tu propósito: una guía para encontrar el sentido de tu vida», Ed. Dunken (Autoayuda)
-
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
Presentación «Invocación de lo tangible», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Textos del sur argentino chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina.
-
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Presentación del libro «Carne de cañón», Ed. Archivo de la Memoria Trans Argentina
-
17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Charla "Del Barrio a la Historia: Géneros, técnicas y estilos literarios en la obra de Eduardo Sacheri", por Sebastián Sánchez
-
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «El brujo de las cordilleras» de Manuel José Olascoaga
-
18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Conferencia «Tras las huellas de Ernest Hemingway. Mis memorias», por el Lic. Ricardo A. Koon, presenta Rayen Guerrero Dewey
-
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Charla taller «Prohibido rendirse, maternar en discapacidad», por Natalia Corbould
-
19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
Reynaldo Sietecase presenta «Cabrón», Ed. Alfaguara. Modera: Eugenia Zicavo
-
19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Grata presenta «Nada es lo que parece», Ed. Miel de Azhar (relatos cortos)
-
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Pamela Dominguez presenta «El secreto de las hormiguitas», Ed. Libella (Narrativa infantil)
-
20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Roberto Samar presenta «Pantalla Cruel», Redes, derechos, medios y violencias, Ediciones con doblezeta
-
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
José Luis Saddi presenta «Las cucarachas no velan a sus muertos», Ed. Klavier (Relatos)
-
21H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
Alejandro Dolina graba en vivo su programa «La venganza será terrible», acompañado de Gillespie, Patricio Barton y el Trío sin nombre.
-
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del domingo 13 de septiembre
-
15H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Hedy A. Bernardini presenta «Latidos», Ed. Autores de Argentina (Poesía)
-
15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Charla - taller «Cosmovisión de la cultura mapuche», coordinado por Pedro Puel, Malen Antiñir y Jesús Cuevas
-
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
Presentación «Infancias sobrevivientes», Ed. La Minga (Derechos Humanos). Acompaña APDH
-
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Presentación «Aquí hay dragones - Fantasía Épica, el género que nunca se apaga», con Patricio Denegri
-
17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Charla «Editoriales en Territorio: un diálogo abierto para pensar la forma de hacer y de distribuir libros», por Mauricio Giulietti y María Clara Lavallén Kenny de Tres Liternautas
-
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
Mario Figueroa presenta «La alegría Perdida de Caitruz», Ed. Nubífero (Novela infantil)
-
18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
La Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén presenta «Historias Migrantes», Ed. ArS, Antología
-
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Romina Tumini presenta «El olor del miedo», Ed. Avant (Cuentos)
-
19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
Guillermo Martínez presenta su novela «Un crimen dialéctico», Ed. Seix Barral. Modera: Eugenia Zicavo
-
19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Gabriela Nemiña presenta «Formas de insistir en lo humano», Ed. Tanta Ceniza (poesía)
-
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Miguel Sprumont presenta «Donde enseña la cordillera», Ed. Autores de Argentina (Anecdotario)
-
20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
-
Zulema Retamal e Isaid González presentan «Con su permiso soy la cueca del norte neuquino» (Investigación cultural y folklórica)
-
20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
-
Elisa Algranati Filmus presenta «Un paseo en Jirastruz», Ed. ArS (Poesía)
-
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
-
Literatura sin barreras: el fenómeno de la colección "Más Allá" de Mariela Cunningham y Andrés Ariño
-
Te puede interesar...
Leé más
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este fin de semana
Cuándo se presenta Reynaldo Sietecase en la Feria del Libro de Neuquén 2026
Cuándo se presenta Alejandro Dolina en la Feria del Libro de Neuquén 2026
-
TAGS
- Feria del Libro
Noticias relacionadas