Neuquén La Mañana Feria del Libro Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este sábado y domingo

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición cuenta con presentaciones de libros, conversatorios y espectáculos teatrales. Agregar LM Neuquén a







Sebastián Fariña Petersen

Se terminó la espera y la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” abrió sus puertas este viernes 11 de septiembre en Neuquén y se desarrollará hasta el 20 de septiembre. Este fin de semana hay múltiples propuestas para aprovechar.

Como cada año, el Museo Nacional de Bellas Artes se convierte en la sede de este evento cultural que encuentra a toda la ciudadanía y consolida a la ciudad como un destino turístico de referencia en el país.

Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. Bajo el lema “Libros que transforman una ciudad en movimiento”, la edición de este año invita a la reflexión de dos ejes que tendrá la Feria: Mantener la memoria viva al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, defendiendo la democracia y el pensamiento libre; y la figura de Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento.