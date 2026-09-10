Emiten alerta por lluvia y nieve para este viernes en Neuquén: qué zonas serán las afectadas

El SMN emitió diversas advertencias para distintos sectores de la provincia por condiciones invernales. La nieve será protagonista en áreas cordilleranas.

Alerta amarilla y naranja por lluvia y nieve en Neuquén: qué zonas estarán afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvia y nieve para distintos sectores de la provincia de Neuquén durante este viernes. El ingreso de aire frío y húmedo provocará un cambio marcado en las condiciones del tiempo, con precipitaciones que se presentarán de manera diferente según la zona.

La situación estará especialmente concentrada en el centro y oeste neuquino , donde las condiciones serán más invernales y pueden registrarse precipitaciones en forma de nieve. El organismo advirtió sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes y recomienda consultar las actualizaciones antes de realizar actividades al aire libre o emprender viajes.

La principal advertencia para Neuquén durante este viernes está vinculada con las nevadas. El área alcanzada comprende sectores del centro-oeste de la provincia y se extiende hacia zonas cordilleranas.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla por nevadas son: Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Piedra del Águila, Junín de los Andes, Las Coloradas y Zapala. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas. En zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 cm.

Además, en Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo, Chos Malal y Buta Ranquil, rige una alerta naranja por nevadas. En este sector se registrarán nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El SMN señaló que, ante este tipo de fenómenos, puede producirse una reducción de la visibilidad, además de acumulación de nieve sobre rutas y caminos. Por eso, la situación requiere especial atención para quienes tengan previsto desplazarse hacia la cordillera o atravesar sectores de la meseta.

La alerta no implica que toda la provincia vaya a tener nieve. El fenómeno estará concentrado en las áreas señaladas por el organismo meteorológico, mientras que en sectores de menor altura las precipitaciones pueden presentarse en forma de lluvia o lluvia y nieve.

Qué recomienda el SMN ante la nieve

Frente a una alerta por nevadas, el organismo recomienda evitar circular si no es necesario y, en caso de tener que hacerlo, utilizar vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve.

También aconseja verificar previamente el estado de las rutas, conducir con extrema precaución y tener en cuenta que la visibilidad puede reducirse considerablemente durante los períodos de mayor intensidad.

Entre las recomendaciones generales se encuentra además retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos y mantenerse alejado de zonas donde puedan producirse desprendimientos.

El SMN también aconseja ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono cuando se utilizan artefactos para calefaccionar.

También hay alerta por lluvias

Junto con las nevadas, el SMN contempla precipitaciones en forma de lluvia en distintos sectores de Neuquén, principalmente en áreas de la Confluencia: Puicún Leufú, Neuquén y Añelo.

El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local.

A esto se suma que en el Alto Valle se pronosticó una jornada fría, con una mínima de 5 grados bajo cero y viento constante de 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Las precipitaciones pueden generar acumulación de agua y complicaciones puntuales en calles, caminos y rutas. El SMN recomienda mantenerse informado y prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales.