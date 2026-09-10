Fuertes tormentas, vientos de hasta 100 km/h y nevadas: la alerta del SMN

Se advierte intensa actividad eléctrica, abundante lluvia en períodos cortos y granizo. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Tormentas, viento, Zonda y nevadas: las alertas del SMN para este jueves.

El clima sigue marcando una gran inestabilidad en distintas zonas del país, y ya se advierte sobre un abrupto descenso de la temperatura en los próximos días. Pero además, se alertó sobre la presencia de intensos fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, viento, viento Zonda y nevadas para distintas regiones del país durante este jueves.

Los fenómenos tendrán características diferentes según la zona, con lluvias intensas y actividad eléctrica en algunos sectores, fuertes ráfagas y nevadas.

Alerta por fuertes tormentas y lluvias

Una de las principales situaciones previstas para este jueves está relacionada con las tormentas. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por intensa actividad eléctrica, abundante lluvia en períodos cortos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

El SMN estima acumulados de precipitación de entre 20 y 40 milímetros, aunque advierte que esos valores pueden ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla alcanza sectores de San Luis, La Rioja, Córdoba, Catamarca y Misiones.

La situación puede generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y cortes momentáneos de algunas actividades, especialmente en los sectores donde las precipitaciones sean más intensas.

Alerta por viento con ráfagas de hasta 100 km/h

El viento será otro de los fenómenos que requerirá atención. Se esperan vientos del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 100 km/h, principalmente en los sectores más elevados.

Las condiciones pueden provocar reducción de la visibilidad, dificultades para la circulación y desplazamiento de objetos que no estén correctamente asegurados.

El SMN mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes en sectores de Jujuy, Salta y las zonas cordilleranas de La Rioja y Catamarca.

En las zonas de montaña, además, el viento puede generar condiciones particularmente complicadas para quienes circulen por rutas y caminos expuestos.

El viento Zonda también forma parte de las alertas vigentes durante la jornada. El fenómeno alcanza sectores de La Rioja, Catamarca, San Juan, Salta, Jujuy y Tucumán.

Se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 70 km/h. El SMN advierte que este fenómeno puede provocar una reducción repentina de la visibilidad, aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

El Zonda puede generar además condiciones especialmente secas y favorecer la propagación rápida del fuego. Por ese motivo, se recomienda evitar cualquier actividad que pueda iniciar incendios.

A qué zonas afectará las intensas nevadas

El panorama cambia hacia el extremo sur del país, donde el fenómeno destacado será la nieve. El SMN mantiene alerta amarilla por nevadas en Chubut y Tierra del Fuego.

En sectores cordilleranos se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones que pueden ubicarse entre 10 y 20 centímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados puntualmente.

En las zonas más bajas, las precipitaciones pueden presentarse en forma de lluvia, por lo que las condiciones serán variables según la altura.

Las condiciones pueden complicar la circulación, especialmente en rutas y caminos donde la nieve se acumule sobre la calzada o se combine con bajas temperaturas. Por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales de información original.