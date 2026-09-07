Pronostican vientos con ráfagas de hasta 100 km/h: la alerta del SMN

El SMN emitió alertas amarillas para 9 provincias. Hay sectores con vientos de hasta 70 km/h y ráfagas que podrían llegar a 100 km/h.

La segunda semana de septiembre comenzó con gran inestabilidad climática y con un importante descenso de la temperatura en gran parte del país, donde ya se emitieron varias alertas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este lunes y advirtió por ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

El organismo nacional emitió una alerta que alcanza a nueve provincias , aunque los fenómenos no tendrán las mismas características en todo el territorio. Las principales áreas comprometidas se concentran en sectores del noroeste y oeste del país, con alertas por viento y Zonda que tendrán distintos horarios.

El SMN informó que el alerta amarilla por viento comprende sectores del noroeste de San Luis, el oeste de Córdoba, el noroeste de San Juan, zonas del oeste y este de La Rioja y Catamarca, el noroeste de Tucumán y sectores del oeste de Salta, Jujuy y Tierra del Fuego.

En las áreas cordilleranas, el viento soplará del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, principalmente en los niveles más altos.

En el resto de las zonas alcanzadas por la advertencia, se esperan vientos provenientes del sector norte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 75 km/h.

El viento Zonda también bajo alerta

Además del viento fuerte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del centro de San Juan y Catamarca, el este de La Rioja, el noroeste de Tucumán y áreas del centro de Salta y Jujuy.

En estas regiones se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El Zonda tiene características particulares. Además de generar viento fuerte, puede provocar un descenso marcado de la humedad, aumento repentino de las temperaturas y reducción de la visibilidad debido al polvo y las partículas que pueden quedar suspendidas en el aire.

Qué recomienda el SMN ante el viento fuerte

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda tomar precauciones, especialmente en las zonas donde las ráfagas puedan alcanzar mayor intensidad.

Una de las principales medidas es retirar o asegurar objetos que puedan volarse, como macetas, sillas, chapas, carteles, herramientas, muebles de exterior y otros elementos ubicados en patios, balcones o terrazas.

También se aconseja cerrar y asegurar puertas y ventanas y evitar permanecer en las inmediaciones de árboles, postes, carteles publicitarios, marquesinas u otras estructuras que puedan desprenderse o caer durante las ráfagas.

En el caso de las zonas afectadas por viento Zonda también recomienda hidratarse, proteger los ojos y las vías respiratorias con anteojos y barbijo ante la presencia de polvo y evitar la exposición innecesaria al exterior.

Una de las recomendaciones más importantes está relacionada con el fuego. Debido a la combinación de viento, sequedad ambiental y baja humedad, no se recomienda encender fuego ni utilizar elementos que puedan generar chispas en las áreas afectadas. Las condiciones pueden favorecer una rápida propagación de incendios.

El SMN también recuerda que, ante cualquier emergencia provocada por el fenómeno, se debe dar aviso a los organismos locales correspondientes y mantenerse informado a través de los canales oficiales.