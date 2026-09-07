Este grupo de jubilados no cobra el 100% del bono de septiembre 2026: los montos oficiales de Anses

La ANSES ratificó la continuidad del refuerzo de $70.000, aunque no todos lo cobrarán de la misma manera. Su tope.

Este grupo de jubilados no cobra el 100% del bono de septiembre 2026: estos son los montos oficiales de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó en septiembre 2026 el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados . Sin embargo, al tratarse de una suma fija destinada a reforzar los haberes más bajos, no todos los beneficiarios lo cobrarán igual : algunos recibirán la totalidad, otros un proporcional y un grupo no contará con ningún extra.

En cambio, todos los jubilados y pensionados del sistema previsional cobrarán un aumento de 2,1% como parte del mecanismo de ajustes mensuales establecido a través del Decreto 274/2024 y que toma como base el índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

Existen tres grupos de beneficiarios dentro de la ANSES que pueden cobrar el bono de $70.000. Ellos son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional ( SIPA )

) Titulares de las Pensiones No Contributivas ( PNC )

) Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La ANSES confirmó la continuidad del bono, que lleva más de dos años congelado en $70.000.

Para acceder a la totalidad de la suma fija, el requisito fundamental es cobrar la jubilación mínima, fijada con el nuevo aumento de septiembre en $428.591. Desde esa suma hasta llegar a $498.633,20 se irán pagando proporcionales de la siguiente manera:

Haber de $428.633,20: bono de $70.000, llegando a un total de $498.633,20

Haber de $440.000: bono de $58.633,20; total de $498.633,20

Haber de $450.000: bono de $48.633,20; total de $498.633,20

Haber de $460.000: bono de $38.633,20; total de $498.633,20

Haber de $470.000: bono de $28.633,20; total de $498.633,20

Haber de $480.000: bono de $18.633,20; total de $498.633,20

Haber de $490.000: bono de $8.633,20; total de $498.633,20

Haber igual o superior a $498.633,20: no recibirán ninguna suma extra

Cómo quedan todas las jubilaciones y pensiones en septiembre 2026

Con el aumento de 2,1% y el bono extraordinario (en caso de corresponder), los jubilados y pensionados cobrarán estos haberes:

Jubilación mínima: $498.633,20 ($428.633,20+$70.000)

$498.633,20 ($428.633,20+$70.000) Jubilación máxima: $2.884.013,07

$2.884.013,07 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $412.890 ($342.890+$70.000)

: $412.890 ($342.890+$70.000) Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez: $370.013 ($300.013+$70.000)

$370.013 ($300.013+$70.000) Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos: $498.591 ($428.591+$70.000)

Todos los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán en septiembre 2026 un aumento de 2,1%.

En qué fecha cobran los jubilados en septiembre 2026

Como es habitual, la fecha exacta del pago dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. En el noveno mes del año, el calendario de acreditación diseñado por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES comienza el martes 8 y finaliza el lunes 28, quedando así:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)