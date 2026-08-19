Esta ayuda económica de Anses es para personas desempleadas mientras se reinsertan en el mercado laboral. Los requisitos y cómo tramitarla.

Cómo solicitar la prestación por desempleo y quiénes pueden acceder: el paso a paso de Anses 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una ayuda económica para trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo sin causa justificada, por finalización de contrato o por otros motivos contemplados por la legislación laboral. Se trata de la denominada Prestación por Desempleo 2026 , diseñada para acompañar a personas desempleadas mientras se reinsertan en el mercado laboral.

A través de un pago mensual , esta prestación funciona como un respaldo financiero ante la pérdida del empleo, permitiendo que el trabajador cuente con un sustento mientras busca una nueva oportunidad laboral. El beneficio tiene diferentes modalidades y condiciones dependiendo de la situación laboral de cada solicitante.

El trámite para solicitarlo es gratuito y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES . Y además del pago mensual, incluye otros derechos clave como cobertura de obra social, asignaciones familiares y cómputo del período como aportes jubilatorios.

Esta prestación busca acompañar a los desempleados mientras se reinsertan en el mercado laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Esta ayuda económica está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado desempleados por alguna de estas situaciones:

Despido sin causa

Finalización de contrato

Quiebra o cierre de la empresa

Renuncia por causas justificadas

Además, ANSES exige determinados requisitos de aportes para acceder a la asistencia:

Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada : haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

La prestación tiene un valor mínimo y máximo fijado según el Salario Vital y Móvil.

A cuánto equivale y con qué beneficios es compatible

El monto a percibir y la cantidad de cuotas (que oscilan entre 2 y 12) se calculan en base a los ingresos percibidos y los meses aportados en los últimos tres años. En el caso de los trabajadores mayores de 45 años, cobran durante 6 meses más. Su valor se establece en base al 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses antes del despido.

Sin embargo, existen límites mínimos y máximos que se actualizan periódicamente en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). De esta manera, en agosto 2026, se ubica entre $188.300 y $376.600. ANSES se encarga de gestionar la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para el depósito de la prestación, entregando una tarjeta de débito para el uso de cajeros automáticos.

Además, este beneficio es compatible con otras prestaciones que otorga el organismo previsional. Es decir, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo pueden cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Prenatal, por Nacimiento o Adopción, la Ayuda Escolar Anual y la Asignación por Matrimonio.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo y los documentos necesarios

La solicitud es gratuita y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES. En el caso de optar por la vía online, los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir al apartado "Atención Virtual" .

. Seleccionar " Prestación por Desempleo".

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Si se desea tramitarlo de forma presencial, se debe sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana y luego presentarse en el lugar con DNI y los documentos respaldatorios.

Esta ayuda puede tramitarse tanto de forma online como presencialmente.

De acuerdo con el sitio web de ANSES, los papeles necesarios para solicitar la Prestación por Desempleo son el DNI (original y copia) y la documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso: