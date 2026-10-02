Abrió en 1972 y hoy tiene 10 sedes: la histórica clínica neuquina reconocida por la Muni

Empezó en la calle Ministro González durante los 70 y hoy tiene más de diez sedes en toda la provincia. La historia.

La Clínica Raña cumplió 54 años y fue reconocida por la Municipalidad de Neuquén por su trayectoria.

La Municipalidad de Neuquén reconoció la trayectoria de la Clínica Dr. Roberto Raña , institución que lleva 54 años dedicada al cuidado de la salud de los neuquinos y neuquinas. En este marco, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , visitó las instalaciones y compartió el reconocimiento junto a sus autoridades.

La Clínica Raña inició sus actividades en 1972, en la calle Ministro González, y con el paso de los años amplió su presencia en la región. Actualmente cuenta con más de 10 sedes distribuidas en distintos puntos de la provincia, entre ellos Neuquén capital, Centenario, Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces y Plaza Huincul.

“Estamos en la Clínica Raña , que cumple nada más y nada menos que 54 años en nuestra ciudad, 54 años cuidando la salud de quienes viven en Neuquén. Y van a seguir acompañando y creciendo al ritmo del crecimiento de la ciudad, y esto para nosotros es muy importante”, expresó Pasqualini.

La funcionaria destacó que ya son 64 los comercios históricos reconocidos por la Municipalidad por su trayectoria y aporte al desarrollo de la ciudad.

En relación con la Clínica Raña, resaltó su arraigo en Neuquén y el reconocimiento que tiene entre sus pacientes. “Es una institución que tiene un anclaje muy importante en la ciudad y es reconocida por los pacientes. De hecho, hace unos días vine a hacerme unos análisis”, señaló.

Además, destacó el crecimiento de los servicios que brinda la institución y mencionó el trabajo vinculado al trasplante de médula ósea. “Es una clínica que constantemente está creciendo e invirtiendo para brindar el mejor servicio a los neuquinos y neuquinas”, afirmó.

Por su parte, Pablo Raña, hijo del fundador y director de la clínica, agradeció el reconocimiento y destacó el trabajo realizado durante estos años. “Para mí y todo el equipo es un orgullo poder seguir creciendo. Estamos intentando acompañar el crecimiento de la ciudad con múltiples sedes, llevando la última tecnología a todos los rincones”, expresó.

En este sentido, detalló que actualmente la institución cuenta con más de 10 sedes en localidades como Añelo, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Plottier, Centenario y Neuquén capital.

Preservar la historia de quienes hicieron crecer Neuquén.

Hoy reconocimos a la Clínica “Dr. Roberto Raña” como Comercio Histórico, por sus 54 años de trayectoria.

Seguimos poniendo en valor a quienes construyeron nuestra historia. pic.twitter.com/Wcl1vO5QSS — María Pasqualini (@tanapasqualini) October 2, 2026

A su turno, Néstor Nadal, gerente general de la Clínica Raña, reiteró el agradecimiento por el reconocimiento y destacó el esfuerzo sostenido a lo largo de los años. “Es un honor y un esfuerzo de años. Soy uno de los más antiguos dentro de la institución”, sostuvo.

Nadal recordó a Roberto Raña, fundador de la clínica y primer hematólogo de Neuquén, y señaló que desde sus comienzos la institución apostó al crecimiento de la ciudad y a que los vecinos pudieran encontrar en Neuquén los servicios de salud que necesitaban.

“Continuamos proyectando y apostando por el crecimiento de la clínica, en paralelo al de la ciudad”, concluyó.