El municipio retiró sedimentos y residuos, desmalezó banquinas y renovó la señalización vial en un tramo clave de la avenida.

Más de 70 trabajadores realizaron un operativo nocturno de limpieza en la avenida Raúl Alfonsín.

La Municipalidad de Neuquén llevó adelante un nuevo operativo nocturno de limpieza y mantenimiento sobre la avenida Raúl Alfonsín , con la participación de más de 70 trabajadores.

Las tareas incluyeron la limpieza de la calzada y banquinas, retiro de sedimentos y residuos, desmalezamiento y renovación de la demarcación vial.

El intendente Mariano Gaido recorrió anoche el sector y aseguró que “es un orgullo todo el equipo de Cristian (Haspert), de la Municipalidad. Son trabajadores que tienen la camiseta de la ciudad puesta”.

Gaido puso en valor especialmente que las tareas se desarrollen durante la noche para reducir el impacto sobre el tránsito y que, además de la limpieza, se aproveche el operativo para realizar trabajos de señalización.

El operativo comenzó alrededor de las 22 y se extendió hasta la madrugada, con un importante despliegue de personal y maquinaria municipal. Durante la jornada se intervino el tramo comprendido entre el nodo vial de avenida del Trabajador y el primer puente de Alta Barda.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó que las últimas tormentas provocaron un importante arrastre de materiales hacia la avenida.

Además de la limpieza, se realizaron tareas de demarcación con pintura termoplástica y se avanzó con el reemplazo de guardarraíles por bloques de hormigón tipo New Jersey.

Haspert señaló que, debido a la cantidad de sedimento acumulado, los trabajos deben realizarse por etapas. “Más allá de que somos muchos, estaba muy cargada de sedimento y eso hace que los tramos que podemos avanzar no sean muy largos”.

Durante el operativo también se retiraron residuos arrojados desde vehículos, entre ellos botellas, latas de cerveza y cajitas de cigarrillos, además de nylon y bolsas provenientes de materiales de construcción que quedan atrapados en la vegetación de la zona.

El funcionario remarcó además la importancia de mantener las banquinas despejadas, ya que deben permanecer en condiciones para ser utilizadas ante una emergencia.

Los trabajos continuarán la próxima semana con nuevos tramos de la avenida Raúl Alfonsín, avanzando progresivamente hacia el sector de Cañadón de las Cabras, el barrio Jaime Nevares y el Parque Industrial.

Así fue el operativo