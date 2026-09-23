El truco para lavar la ropa blanca y que quede como nueva: elimina hasta las manchas más difíciles
Existen tips caseros que permiten que las prendas sucias o amarillentas recuperen su color original. Los secretos.
Con la llegada de las temperaturas más altas, la ropa blanca suele comenzar a ganar protagonismo. Esto se debe a que la tela de ese color refleja los rayos de sol en lugar de absorberlos, evitando que se caliente demasiado. Sin embargo, también tiene una desventaja: acumula manchas, transpiración y suciedad que terminan provocando un aspecto amarillento.
Aunque habitualmente se recurre directamente a productos blanqueadores, existen alternativas sencillas que pueden ayudar a recuperar el color blanco original de remeras, pantalones, camisas, sábanas y toallas.
De todos modos, hay que tener en cuenta que no todas las prendas deben tratarse de igual forma. Los tejidos diversos no toleran las mismas temperaturas ni los mismos productos, y algunas fibras delicadas pueden dañarse si se las somete a temperaturas elevadas o tratamientos demasiado intensos. Por ello, antes de aplicar cualquier método, es importante revisar la etiqueta de cuidado.
Cómo quitar las manchas amarillas antes del lavado
Las manchas amarillas suelen aparecer especialmente en zonas como axilas, cuello y puños, producto del contacto de la ropa con la transpiración o los desodorantes.
Estas marcas muchas veces no desaparecen completamente con un lavado convencional. Para tratarlas antes de llevarlas al lavarropas, se puede preparar una mezcla sencilla de detergente líquido para platos y agua, colocada dentro de un pulverizador.
Este método resulta especialmente útil cuando la mancha está localizada y todavía no se instaló en la profundidad de las fibras. El procedimiento se realiza de la siguiente manera:
- Colocar agua en un pulverizador limpio: no es necesario llenarlo completamente, ya que debe quedar espacio para incorporar el detergente y agitar la preparación.
- Agregar detergente líquido para platos: la idea es obtener una solución diluida que pueda pulverizarse fácilmente sobre la tela.
- Cerrar el pulverizador y agitar suavemente: de esta manera, el detergente se distribuye en el agua.
- Pulverizar sobre las manchas amarillas: hay que concentrar la aplicación en las zonas afectadas, como axilas, cuello o puños.
- Dejar actuar durante unos minutos: el detergente ayuda a desprender parte de la suciedad y de los residuos grasos acumulados en las fibras.
- Llevar la prenda al lavarropas: después del tratamiento previo, realizar el lavado habitual indicado para ese tipo de tela.
Cómo blanquear la ropa blanca muy percudida
Cuando toda la prenda presenta un aspecto apagado, grisáceo o amarillento, un remojo previo puede ayudar a desprender la suciedad acumulada.
Una de las alternativas consiste en dejar la ropa sumergida varias horas en una mezcla de agua caliente y bicarbonato de sodio. Este paso resulta especialmente útil en prendas como medias blancas, repasadores o textiles que suelen acumular manchas difíciles. Para realizar el procedimiento, se pueden seguir estos pasos:
- Llenar un recipiente amplio con agua caliente: a temperatura debe ser compatible con el tejido de la prenda. Si la etiqueta recomienda lavar con agua fría o templada, no se debe utilizar agua excesivamente caliente.
- Agregar bicarbonato de sodio: incorporarlo al agua y remover hasta que quede bien distribuido.
- Introducir la ropa blanca: las prendas deben quedar completamente sumergidas.
- Dejar en remojo: el objetivo es permitir que el agua y el bicarbonato actúen sobre la suciedad acumulada antes del lavado. Se puede dejar durante toda una noche.
- Pasar las prendas al lavarropas: realizar posteriormente un ciclo de lavado adecuado para el tejido.
Cómo lavar la ropa blanca para que quede más brillante
Para el lavado habitual de ropa blanca también existe una alternativa que busca potenciar el brillo de las prendas: combinar detergente líquido con percarbonato de sodio y utilizar un ciclo largo con una temperatura moderadamente elevada. El percarbonato de sodio se utiliza como agente blanqueador a base de oxígeno y puede ser una opción para reforzar el lavado de determinadas prendas blancas. En este caso, el procedimiento consiste en:
- Colocar la ropa dentro del lavarropas: evitar sobrecargar el tambor para que el agua y los productos puedan circular correctamente entre las prendas.
- Agregar media tapa de detergente líquido: utilizar el detergente habitual compatible con el tipo de ropa que se va a lavar.
- Incorporar dos o tres cucharadas de percarbonato de sodio: es importante utilizar la cantidad recomendada y comprobar previamente que el tejido sea apto para este producto.
- Seleccionar un ciclo largo: un programa de mayor duración permite que los productos permanezcan más tiempo en contacto con las fibras.
- Elegir una temperatura de entre 40 °C y 60 °C: la temperatura exacta debe determinarse según las indicaciones de la etiqueta de la prenda. No todas las telas blancas soportan 60 °C.
- Iniciar el lavado: dejar que el lavarropas complete el programa elegido.
- Retirar las prendas al finalizar: conviene no dejarlas durante horas dentro del tambor húmedo, ya que esto puede favorecer la aparición de malos olores.
- Secar correctamente: siempre que el tejido lo permita, el secado al aire ayuda a mantener una sensación de frescura en la ropa.
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