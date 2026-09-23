Existen tips caseros que permiten que las prendas sucias o amarillentas recuperen su color original. Los secretos.

El truco para lavar la ropa blanca y que quede como nueva: elimina hasta las manchas más difíciles

Con la llegada de las temperaturas más altas, la ropa blanca suele comenzar a ganar protagonismo. Esto se debe a que la tela de ese color refleja los rayos de sol en lugar de absorberlos, evitando que se caliente demasiado. Sin embargo, también tiene una desventaja: acumula manchas, transpiración y suciedad que terminan provocando un aspecto amarillento .

Aunque habitualmente se recurre directamente a productos blanqueadores, existen alternativas sencillas que pueden ayudar a recuperar el color blanco original de remeras, pantalones, camisas, sábanas y toallas.

De todos modos, hay que tener en cuenta que no todas las prendas deben tratarse de igual forma. Los tejidos diversos no toleran las mismas temperaturas ni los mismos productos, y algunas fibras delicadas pueden dañarse si se las somete a temperaturas elevadas o tratamientos demasiado intensos. Por ello, antes de aplicar cualquier método, es importante revisar la etiqueta de cuidado.

Es importante conocer la tela de cada prenda antes de someterla a cualquier método.

Cómo quitar las manchas amarillas antes del lavado

Las manchas amarillas suelen aparecer especialmente en zonas como axilas, cuello y puños, producto del contacto de la ropa con la transpiración o los desodorantes.

Estas marcas muchas veces no desaparecen completamente con un lavado convencional. Para tratarlas antes de llevarlas al lavarropas, se puede preparar una mezcla sencilla de detergente líquido para platos y agua, colocada dentro de un pulverizador.

Este método resulta especialmente útil cuando la mancha está localizada y todavía no se instaló en la profundidad de las fibras. El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

Colocar agua en un pulverizador limpio: no es necesario llenarlo completamente, ya que debe quedar espacio para incorporar el detergente y agitar la preparación.

no es necesario llenarlo completamente, ya que debe quedar espacio para incorporar el detergente y agitar la preparación. Agregar detergente líquido para platos: la idea es obtener una solución diluida que pueda pulverizarse fácilmente sobre la tela.

la idea es obtener una solución diluida que pueda pulverizarse fácilmente sobre la tela. Cerrar el pulverizador y agitar suavemente: de esta manera, el detergente se distribuye en el agua.

de esta manera, el detergente se distribuye en el agua. Pulverizar sobre las manchas amarillas: hay que concentrar la aplicación en las zonas afectadas, como axilas, cuello o puños.

hay que concentrar la aplicación en las zonas afectadas, como axilas, cuello o puños. Dejar actuar durante unos minutos: el detergente ayuda a desprender parte de la suciedad y de los residuos grasos acumulados en las fibras.

el detergente ayuda a desprender parte de la suciedad y de los residuos grasos acumulados en las fibras. Llevar la prenda al lavarropas: después del tratamiento previo, realizar el lavado habitual indicado para ese tipo de tela.

Algunas prendas blancas requiere un tratado previo antes de pasar por el lavarropas.

Cómo blanquear la ropa blanca muy percudida

Cuando toda la prenda presenta un aspecto apagado, grisáceo o amarillento, un remojo previo puede ayudar a desprender la suciedad acumulada.

Una de las alternativas consiste en dejar la ropa sumergida varias horas en una mezcla de agua caliente y bicarbonato de sodio. Este paso resulta especialmente útil en prendas como medias blancas, repasadores o textiles que suelen acumular manchas difíciles. Para realizar el procedimiento, se pueden seguir estos pasos:

Llenar un recipiente amplio con agua caliente: a temperatura debe ser compatible con el tejido de la prenda. Si la etiqueta recomienda lavar con agua fría o templada, no se debe utilizar agua excesivamente caliente.

a temperatura debe ser compatible con el tejido de la prenda. Si la etiqueta recomienda lavar con agua fría o templada, no se debe utilizar agua excesivamente caliente. Agregar bicarbonato de sodio : incorporarlo al agua y remover hasta que quede bien distribuido.

: incorporarlo al agua y remover hasta que quede bien distribuido. Introducir la ropa blanca: las prendas deben quedar completamente sumergidas.

las prendas deben quedar completamente sumergidas. Dejar en remojo: el objetivo es permitir que el agua y el bicarbonato actúen sobre la suciedad acumulada antes del lavado. Se puede dejar durante toda una noche.

el objetivo es permitir que el agua y el bicarbonato actúen sobre la suciedad acumulada antes del lavado. Se puede dejar durante toda una noche. Pasar las prendas al lavarropas: realizar posteriormente un ciclo de lavado adecuado para el tejido.

Recuperar el blanco original de las prendas es posibles con algunos trucos caseros.

Cómo lavar la ropa blanca para que quede más brillante

Para el lavado habitual de ropa blanca también existe una alternativa que busca potenciar el brillo de las prendas: combinar detergente líquido con percarbonato de sodio y utilizar un ciclo largo con una temperatura moderadamente elevada. El percarbonato de sodio se utiliza como agente blanqueador a base de oxígeno y puede ser una opción para reforzar el lavado de determinadas prendas blancas. En este caso, el procedimiento consiste en: