La ANMAT prohibió un producto de limpieza: no cumplía con la calidad, seguridad ni control

El organismo resolvió prohibir en todo el país el uso, elaboración, distribución, comercialización y publicidad del producto. De cuál se trata.

La ANMAT ordenó retirar del mercado el producto tras detectar irregularidades en los registros exhibidos en su etiquetado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso este martes una serie de medidas destinadas a retirar del mercado productos cuya seguridad y trazabilidad no pudieron ser verificadas. Uno de ellos es un artículo de limpieza utilizado en muchas viviendas.

Las decisiones quedaron formalizadas mediante las resoluciones 3665/2026 y 3664/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

Según explicó la autoridad sanitaria, ambas medidas apuntan a proteger a los consumidores y garantizar que los productos que circulan en el mercado cumplan con los estándares de calidad, seguridad y control establecidos por la legislación nacional.

Por un lado, el organismo prohibió un artículo de limpieza, y por otro, restringió la distribución interjurisdiccional de productos médicos comercializados por una empresa que operaba sin la habilitación exigida por la normativa vigente.

La ANMAT retiró del mercado un producto de limpieza

La investigación sobre el producto denominado "Vint Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos", comenzó a partir de tareas de fiscalización realizadas por distintas áreas técnicas del organismo.

Durante las inspecciones, los especialistas detectaron que el artículo era promocionado y comercializado como producto domisanitario sin contar con la autorización sanitaria correspondiente. A medida que avanzó la pesquisa, surgieron nuevas irregularidades vinculadas con la información consignada en el etiquetado.

vint

Los inspectores comprobaron que los números de registro exhibidos en el envase no correspondían al producto en cuestión. Además, las referencias utilizadas remitían a registros asociados a otro artículo fabricado por una empresa diferente.

La situación despertó sospechas sobre la autenticidad de la información presentada al público y motivó una revisión más profunda de la documentación.

Como parte de las actuaciones, la ANMAT consultó a compañías relacionadas con la marca involucrada. Una de ellas manifestó no reconocer el producto investigado ni los canales digitales utilizados para su promoción y comercialización.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que los registros impresos en la etiqueta pertenecían a un vinagre de alcohol elaborado por otra empresa. El organismo concluyó que no existían elementos suficientes para garantizar las condiciones de fabricación, composición real ni seguridad del producto.

Por ese motivo, resolvió prohibir en todo el país el uso, elaboración, distribución, comercialización y publicidad del producto, incluyendo su oferta a través de plataformas de comercio electrónico.

Detectan irregularidades en una distribuidora de productos médicos

En una resolución independiente, la ANMAT también avanzó contra IGMA Insumos Hospitalarios S.R.L., una empresa radicada en la provincia de Buenos Aires dedicada a la comercialización de insumos médicos.

La medida surgió tras una investigación desarrollada por el Instituto Nacional de Productos Médicos, que detectó presuntas irregularidades en la distribución de mercadería hacia distintas jurisdicciones del país.

igma

Las actuaciones se iniciaron luego de una inspección realizada en un establecimiento de la provincia de San Juan, donde encontraron productos médicos cuya identificación presentaba modificaciones mediante etiquetas superpuestas. Además, la documentación comercial estaba vinculada con la firma investigada.

A partir de esos hallazgos, los inspectores verificaron que no contaba con la habilitación necesaria para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos, requisito obligatorio para operar legalmente en ese segmento del mercado.

Como consecuencia, el organismo ordenó la prohibición de uso, distribución y comercialización de los productos alcanzados por la medida mientras la empresa no regularice su situación y obtenga las autorizaciones correspondientes.