Abusos en el Jardín 31: la defensa del maestro de música llevó la condena de 18 años ante la ONU y la CIDH

El abogado defensor de Herrera planteó que la Sala Penal incurrió en irregularidades. Mientras, Fiscalía y las querellas solicitaron que permanezca en prisión preventiva.

La condena al maestro de música a 18 años de prisión todavía no está firme.

A casi dos años de la condena a 18 años de prisión para el maestro de música por abusos sexuales a 12 niños en el Jardín 31 , el caso atraviesa distintas instancias judiciales por lo que todavía no quedó firme. En este marco, la defensa de Walter Guido Herrera , llevó el caso ante organismos internacionales de derechos humanos .

El abogado defensor Gustavo Palmieri presentó una comunicación ante la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados y una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .

La presentación ante la ONU tiene fecha del 16 de septiembre de 2026 después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén declarara inadmisible el recurso de impugnación extraordinario presentado por la defensa.

Mientras tanto, la fiscalía y la querella solicitaron que una audiencia de revisión revea la decisión de la jueza Carina Álvarez de que el maestro continúe en pisión domiciliaria y le impongan la prisión preventiva.

La defensa del ex maestro del Jardín 31 habla de un “linchamiento judicial”

En ambos organismos las presentaciones fueron realizadas en nombre de Herrera, quien figura como presunta víctima. Según explicó Palmieri en una entrevista con LU5, desde la CIDH ya acusaron recibo de la presentación. La defensa sostiene que durante el proceso se produjeron una serie de irregularidades que, a su criterio, afectaron los derechos de Herrera y la posibilidad de que la condena fuera revisada de manera efectiva.

"Tenemos que asegurar este recurso porque creemos que Herrera ha sido injustamente declarado culpable y su sentencia no ha sido revisada como debe ser", afirmó Palmieri al explicar la decisión de acudir a organismos internacionales y sumó: “Lo que era un linchamiento público al comienzo terminó siendo, por el nivel de arbitrariedad, un linchamiento judicial”.

Mientras aseguró que presentarán el recurso de queja federal ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo inmediato de "asegurar el recurso para evitar que él quede detenido en una unidad de detención", en paralelo, el abogado sostuvo que por primera vez recurrió a organismos internacionales.

El juicio popular por los supuestos abusos en el Jardín 31 se extenderá hasta el 1 de noviembre. Sebastian Fariña Petersen

Aseguró que considera que el caso de Herrera puede marcar “un antes y un después”. En este sentido, citó antecedentes donde según aseguró, la CIDH intervino a favor de los denunciantes "por no revisar fallos".

Como punto nodal de la queja, Palmieri señaló que el agravio más importante fue la respuesta de la Sala Penal cuando presentaron una queja porque el Tribunal de Impugnación no había revisado ampliamente los veredictos de culpabilidad.

Sobre este punto, indicó: "el Tribunal de Impugnación nos había contestado diciendo que eso no lo iba a hacer, nosotros nos quejamos ante la Sala Penal y planteamos que esto afectaba el derecho de Herrera al doble conforme así que pedimos que su sentencia sea revisada y la Sala Penal nos dice que el tribunal de impugnación lo hizo, es decir la sala penal dice que el Tribunal de Impugnación hizo lo que el Tribunal de Impugnación dijo que no iba a hacer".

A continuación, remarcó: "esto que es un juego de palabras, que parece un trabalenguas, es la estricta verdad, es muy grave". Y explicó la decisión de recurrir a organismos internacionales: "podrán estar en desacuerdo con nuestros planteos lo que no pueden decir es que nuestros planteos fueron atendidos porque la verdad es que no lo fueron por decisión de los jueces anteriores".

También evalúan denunciar a los jueces

A su vez, Palmieri admitió que podrían iniciar una acción legal directamente en contra los jueces que intervinieron. "Estamos evaluando si es conveniente o no desde el punto de vista estratégico del caso hacer una petición de jurado de enjuiciamiento contra los jueces".

Según explicó, primero buscan garantizar los recursos que todavía tiene Herrera y, en paralelo, analizar la eventual responsabilidad de los funcionarios judiciales. “Son funcionarios públicos y hay un mecanismo previsto constitucionalmente para el cual deben rendir cuentas de sus actuaciones”, sostuvo.

Al respecto, indicó que recuerrirán al mecanismo previsto constitucionalmente para "evaluar la inconducta porque evidentemente la responsabilidad que tenían no la han cumplido".

18 años por abusos sexuales en el Jardín 31

En noviembre de 2024 un jurado popular declaró culpable al profesor de música del Jardín 31 de barrio Melipal en el juicio por casos de abuso sexual. La acusación había llegado a comprender 24 hechos pero durante el proceso se retiró uno y finalmente el jurado declaró a Herrera culpable por 12 hechos y no culpable por 11.

La condena incluyó un hecho de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y nueve hechos de abuso sexual simple, todos agravados por su condición de encargado de la educación.

Luego, en diciembre de 2024 se discutió la pena que debía cumplir: el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid requirió 45 años de prisión, y el juez de garantías Juan Manuel Kees le impuso 18 años.