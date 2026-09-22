Frío bajo cero, calor primaveral y vientos fuertes: semana variadita en Neuquén

Tras una noche con marcas bajo cero y heladas en la región, el termómetro se disparará rápidamente en el Alto Valle. Qué dice la AIC.

El inicio de la semana en Neuquén y la zona del Alto Valle estará signado por un marcado contraste meteorológico. Mientras las primeras horas exigirán salir muy abrigados por heladas extremas, el panorama cambiará de forma drástica con el correr de los días: se espera un rápido ascenso térmico, el regreso de fuertes ráfagas de viento del oeste y el ingreso de lluvias y nevadas en la cordillera.

De acuerdo con el pronóstico extendido emito por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el ingreso de aire frío dominará las primeras horas de la semana. Sin embargo, la llegada de un sistema frontal desde el Océano Pacífico desencadenará jornadas ventosas, ambiente cálido por las tardes e inestabilidad sobre la meseta, los valles y la costa.

La noche del lunes y la madrugada del martes el termómetro sufrirá un desplome brusco y alcance marcas negativas de hasta -3 ºC en la capital y zonas aledañas.

Esta helada marcará el punto de inflexión del piso térmico de la semana. A partir de este martes 22, el mapa meteorológico comenzará a transformarse con un incremento de la nubosidad y un repunte de las temperaturas. Con cielo cubierto pero viento moderado del sector noroeste, la máxima trepará a los 20 ºC, en tanto que la mínima nocturna no bajará de los 5 ºC.

El SMN pronosticó que este domingo 13 de septiembre quince provincias registrarán frío extremo, con temperaturas que en varias zonas descenderán incluso por debajo de los 0 °C.

Ráfagas de casi 80 km/h: los días más complicados

El pico del cambio de tiempo en Neuquén se consolidará a partir del miércoles 23. Ese día el termómetro alcanzará la temperatura más elevada de la semana con una máxima de 24 ºC. Sin embargo, el ascenso térmico vendrá acompañado por un fuerte temporal de viento que encenderá las alertas de los vecinos.

Según detalló la AIC, tanto el miércoles como el jueves se mantendrán condiciones de marcado viento del oeste. El miércoles por la tarde y la noche, las ráfagas rondarán entre los 77 km/h y 78 km/h, con vientos sostenidos por encima de los 50 km/h. El escenario de inestabilidad e intensidad del viento continuará durante la jornada del jueves 24, cuando las ráfagas se sostengan en los 73 km/h.

Estas ráfagas intensas pueden generar complicaciones en la circulación vehicular, voladura de polvo en sectores de meseta, problemas en tendidos eléctricos y contingencias urbanas. Hacia el viernes 25, si bien la máxima se mantendrá agradable cerca de los 22 ºC, el viento continuará soplando desde el sudoeste con ráfagas que alcanzarán los 64 km/h.

Nevadas en cordillera y probables tormentas para el fin de semana

A nivel regional, la AIC confirmó que el sistema frontal golpeará con fuerza la zona cordillerana. A partir del martes se aguardan precipitaciones en forma de lluvias y nevadas intermitentes en toda la franja del oeste neuquino, situación que podría comprometer la transitabilidad en los pasos fronterizos y en las rutas cordilleranas.

Para el Alto Valle y Neuquén capital, el cierre de la semana laboral mantendrá condiciones templadas pero inestables. Para el sábado 26 se proyecta una máxima de 22 ºC con vientos más calmos del noreste durante el día, aunque existe probabilidad de desarrollo de tormentas. Hacia la noche, las precipitaciones podrían materializarse en forma de lluvias y chaparrones aislados.

Frente a un panorama de tanta variabilidad meteorológica —que irá desde heladas de -3 ºC hasta jornadas calurosas con vientos cercanos a 80 km/h y chaparrones— se aconseja a la comunidad tomar los resguardos necesarios, sujetar elementos en obras o techos y chequear el estado de las rutas antes de emprender viajes por la provincia.