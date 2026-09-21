Neuquén maneja su propio camino: rutas nacionales, camiones y un peaje sin barreras

Neuquén gestionará 165,84 km de rutas nacionales hacia Chile, retomará la Circunvalación de Villa La Angostura y cobrará peaje sin cabinas desde enero.

Durante años, arreglar una ruta naciona l en Neuquén dependía de un expediente que viajaba a Buenos Aires. Desde este miércoles 16, ese sistema que perduró décadas empezó a cambiar en todo el territorio de la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa firmó con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, el traspaso de la gestión de tres tramos de las rutas 40, 231 y 242, que suman 165,84 kilómetros, y un compromiso para terminar la Circunvalación de Villa La Angostura, una obra que estaba paralizada.

Son los caminos que llevan a Chile. En la Ruta 242, la Provincia se hará cargo de 58,84 kilómetros entre Las Lajas y el paso Pino Hachado. En la 231 serán 32 kilómetros, desde el empalme con la 40 hasta el paso Cardenal Samoré, la salida de Villa La Angostura hacia Osorno. Y en la Ruta 40 se suman 75 kilómetros entre los empalmes con las rutas 237 y 231, un tramo que incluye el acceso desde Junín de los Andes hacia San Martín de los Andes.

El traspaso de las rutas nacionales a la jurisdicción de Neuquén para el mantenimiento.

Hay un detalle que conviene aclarar y es que las trazas siguen siendo de jurisdicción nacional. Lo que se transfiere es la gestión integral para ejecutar obras, conservar, mejorar, mantener y prestar servicios al usuario.

Vialidad Provincial elaborará los proyectos ejecutivos del Plan de Obras e Inversiones, que deberán ser validados técnicamente por Vialidad Nacional, y Nación pondrá a disposición estudios, relevamientos y antecedentes técnicos.

Rutas: una obra frenada, una calle nueva

El segundo acuerdo apunta a Villa La Angostura, donde la Circunvalación sobre la Ruta 40 quedó a medio hacer. Se instrumentará con convenios tripartitos entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista. El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, explicó el efecto urbano.

"Con eso, la ruta 40 será parte de ese tramo, y la ruta actual se transformará en una calle de la ciudad". Según dijo, ya comenzaron las conversaciones con la contratista para definir las condiciones de la cesión, el alcance de las competencias, el régimen de financiamiento y las responsabilidades de cada parte.

El viernes 18, Koenig se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, y acordó nuevas intervenciones sobre las rutas que conducen a Pino Hachado y Cardenal Samoré. Ese respaldo político-financiero puede pesar tanto como la firma con Vialidad.

La Provincia ya trabaja en un paquete de obras sobre la Ruta 22 y sus accesos: la duplicación de la calzada desde el tercer puente hasta China Muerta, la ampliación de la Autovía Norte hacia el río Neuquén y cruces elevados y puentes, como los previstos en Casimiro Gómez y Los Paraísos, con inicio de obras previsto para el verano. [

Peaje sin barreras

La pieza que completa la estrategia es el financiamiento. Desde enero, Neuquén implementará un sistema propio de peajes en rutas provinciales con tecnología free flow, sin cabinas físicas, desde la Ruta Provincial 7 a la altura de Picada 19. El objetivo es costear el mantenimiento y la reparación de caminos castigados por el intenso tránsito de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

El esquema apunta sobre todo a vehículos pesados y a los que llegan de otras jurisdicciones. "Nuestra idea es que los habitantes de Neuquén con vehículos livianos no paguen peaje o tengan un costo mínimo", adelantó Koenig. Falta definir los mecanismos de cobro, la adhesión a los sistemas de Telepase y las modalidades de pago. También habrá control de peso: "En ese sector ya existe una balanza tradicional, pero tenemos previsto incorporar una balanza dinámica", amplió el ministro.

El mapa que se dibuja es claro: una provincia que no espera que Nación resuelva sus caminos, sino que toma la gestión, diseña las obras y busca cómo pagarlas.