Alertan por estafas con ventas de la Corporación Pulmarí

Se trata de territorio administrado por la CIP. Su venta por parte de particulares es completamente ilegal.

El Gobierno de Neuquén y la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) emitieron una advertencia ante la circulación de ofrecimientos y supuestas ventas de terrenos ubicados dentro del territorio administrado por el organismo. Remarcaron que estas tierras no pueden venderse, cederse ni transferirse entre particulares.

Desde la Provincia explicaron que la CIP es la titular de las tierras comprendidas dentro de su patrimonio y que cualquier venta realizada por un particular es completamente ilegal.

De acuerdo con el régimen establecido por la Ley Nacional N.º 23.612 , este tipo de maniobras puede dar lugar a acciones penales por el delito de estafa.

Por este motivo, solicitaron extremar las precauciones frente a publicaciones, propuestas o intermediarios que ofrezcan lotes dentro de esta jurisdicción.

Las tierras de Pulmarí no pueden venderse

Desde el organismo aclararon que ninguna persona que cuente con autorización para ocupar o utilizar un sector del territorio adquiere por esa razón la propiedad del inmueble. En consecuencia, los pobladores o autorizados tampoco están facultados para vender, transferir o ceder esos espacios a terceros.

Las autoridades pidieron especialmente a vecinos, turistas e inversores que, antes de avanzar con una operación inmobiliaria en la zona, verifiquen la situación del terreno mediante los medios oficiales de la institución.

También recomendaron no confiar en documentación informal, permisos de ocupación o supuestos derechos otorgados por particulares, ya que ninguno de esos instrumentos habilita la comercialización del territorio.

Advierten que las operaciones son nulas

La Corporación Interestadual Pulmarí aconsejó no realizar pagos, entregar señas o efectuar reservas por terrenos ubicados dentro de su jurisdicción. La recomendación también incluye no firmar boletos de compraventa, cesiones de derechos ni cualquier otro contrato relacionado con esas tierras.

Desde el organismo remarcaron que esas operaciones son nulas y que quienes entreguen dinero podrían convertirse en víctimas de una estafa. Además de perder las sumas abonadas, los compradores no obtendrán derechos de propiedad sobre los lotes ofrecidos.

La institución informó que continuará impulsando las actuaciones administrativas y legales correspondientes para resguardar su patrimonio territorial y evitar que terceras personas resulten perjudicadas por maniobras fraudulentas.

Cuáles son los canales oficiales para realizar consultas

Las personas interesadas pueden comunicarse con la CIP a los teléfonos 02942-496243 y 2942-553010, o enviar un correo electrónico a [email protected].

La Corporación Interestadual Pulmarí es un ente público autárquico de jurisdicción mixta, integrado por el Estado Nacional y la provincia del Neuquén. Fue creado en 1988 y tiene su sede en la localidad de Aluminé.

Actualmente administra un territorio de 112.900 hectáreas, caracterizado por una alta complejidad ambiental, social y operativa. Dentro de esa superficie se encuentran 81.126 hectáreas de bosque nativo, que representan aproximadamente el 77 % del área total bajo su administración.