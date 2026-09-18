Misión institucional de CALF en China: seguridad de datos y desarrollo tecnológico en el centro de la agenda

La delegación de Calf encabezada por el vicepresidente Carlos Quintriqueo, e integrada por Agustina Creide, Agustín Mozzoni y Gabriela Manzano, mantuvo reuniones de alto nivel con autoridades globales y regionales de Huawei.

La delegación de CALF fue recibida este viernes por Yang Xiaoning, director de la Oficina Global de Ciberseguridad y Protección de la Privacidad de Huawei , con quien mantuvo una reunión de trabajo de más de dos horas centrada en uno de los aspectos que la cooperativa considera condición fundamental para cualquier proceso de incorporación tecnológica: la seguridad de la infraestructura y de los datos vinculados a los servicios que presta a sus asociados.

Durante el encuentro se abordaron particularmente las condiciones de seguridad aplicadas a redes de telecomunicaciones, networking y desarrollos tecnológicos. Según explicaron los responsables de la compañía, la arquitectura de sus soluciones establece que la administración y el control de la información corresponden al cliente.

En ese marco, Huawei presentó a la delegación documentación vinculada con sus estándares y certificaciones internacionales en materia de ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, más de 850, según detalló la compañía. Entre ellas se encuentran estándares ISO/IEC, evaluaciones NESAS utilizadas por la industria internacional de las telecomunicaciones y certificaciones Common Criteria aplicadas a equipamiento de redes.

La compañía expuso además el esquema regulatorio y de seguridad con el que opera internacionalmente y diferentes experiencias de implementación en América Latina y otras regiones. El encuentro permitió profundizar la revisión de las garantías técnicas, certificaciones y documentación que CALF exige en sus procesos de contratación tecnológica, conforme a sus mecanismos e instancias institucionales.

La comitiva está encabezada por el vicepresidente de la cooperativa, Carlos Quintriqueo, y la integran Agustina Creide, a cargo de la Secretaría Institucional, de la que dependen las áreas sociales, de salud, de sepelios y de capacitación de CALF; Agustín Mozzoni, a cargo de Comunicación Estratégica y Marketing; y Gabriela Manzano, ingeniera de la Gerencia TIC que se desempeña en el área de Planificación y Desarrollo.

En el marco de la visita, la delegación fue recibida también por Daniel Zhou, presidente de Huawei para América Latina, con quien repasó el trabajo desarrollado en Neuquén en materia de conectividad y las posibilidades de cooperación tecnológica. Asimismo, mantuvo una reunión con Binbing Xiao, CEO de Huawei Argentina, para revisar la agenda de proyectos y el vínculo de trabajo en el país.

La misión institucional incluyó además reuniones con otras empresas tecnológicas, recorridas vinculadas con el modelo de ciudad inteligente de Shenzhen y la participación en Huawei Connect 2026, que se desarrolla en Shanghái y reúne a representantes de empresas, gobiernos y organizaciones de distintos países.

En Shenzhen, la delegación pudo conocer diferentes aplicaciones de tecnología asociadas a la gestión urbana, el procesamiento de información y la integración de servicios. El objetivo de CALF es analizar qué herramientas y experiencias pueden resultar aplicables a las necesidades de Neuquén y a la modernización de los servicios que brinda la cooperativa.

La agenda puso especial atención en soluciones vinculadas con ciudades inteligentes, seguridad de la información, tecnología aplicada a la capacitación y la formación, y herramientas destinadas a mejorar las plataformas y los procesos internos de la cooperativa. Estas posibilidades comprenden las distintas unidades y servicios de CALF.

Respecto al encuentro con autoridades globales, Quintriqueo sostuvo que "fue una reunión de más de dos horas, con un nivel de apertura y una solidez técnica notables, sobre el tema que una cooperativa tiene la obligación de plantear: la seguridad de los datos de sus asociados. Nos llevamos información muy valiosa, que vamos a poner a trasladar y a las instancias institucionales de CALF, que es donde se toman las decisiones", señaló Quintriqueo.