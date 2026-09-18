Misión institucional de CALF en China: seguridad de datos y desarrollo tecnológico en el centro de la agenda
La delegación de Calf encabezada por el vicepresidente Carlos Quintriqueo, e integrada por Agustina Creide, Agustín Mozzoni y Gabriela Manzano, mantuvo reuniones de alto nivel con autoridades globales y regionales de Huawei.
La delegación de CALF fue recibida este viernes por Yang Xiaoning, director de la Oficina Global de Ciberseguridad y Protección de la Privacidad de Huawei, con quien mantuvo una reunión de trabajo de más de dos horas centrada en uno de los aspectos que la cooperativa considera condición fundamental para cualquier proceso de incorporación tecnológica: la seguridad de la infraestructura y de los datos vinculados a los servicios que presta a sus asociados.
Durante el encuentro se abordaron particularmente las condiciones de seguridad aplicadas a redes de telecomunicaciones, networking y desarrollos tecnológicos. Según explicaron los responsables de la compañía, la arquitectura de sus soluciones establece que la administración y el control de la información corresponden al cliente.
En ese marco, Huawei presentó a la delegación documentación vinculada con sus estándares y certificaciones internacionales en materia de ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, más de 850, según detalló la compañía. Entre ellas se encuentran estándares ISO/IEC, evaluaciones NESAS utilizadas por la industria internacional de las telecomunicaciones y certificaciones Common Criteria aplicadas a equipamiento de redes.
La compañía expuso además el esquema regulatorio y de seguridad con el que opera internacionalmente y diferentes experiencias de implementación en América Latina y otras regiones. El encuentro permitió profundizar la revisión de las garantías técnicas, certificaciones y documentación que CALF exige en sus procesos de contratación tecnológica, conforme a sus mecanismos e instancias institucionales.
La comitiva está encabezada por el vicepresidente de la cooperativa, Carlos Quintriqueo, y la integran Agustina Creide, a cargo de la Secretaría Institucional, de la que dependen las áreas sociales, de salud, de sepelios y de capacitación de CALF; Agustín Mozzoni, a cargo de Comunicación Estratégica y Marketing; y Gabriela Manzano, ingeniera de la Gerencia TIC que se desempeña en el área de Planificación y Desarrollo.
En el marco de la visita, la delegación fue recibida también por Daniel Zhou, presidente de Huawei para América Latina, con quien repasó el trabajo desarrollado en Neuquén en materia de conectividad y las posibilidades de cooperación tecnológica. Asimismo, mantuvo una reunión con Binbing Xiao, CEO de Huawei Argentina, para revisar la agenda de proyectos y el vínculo de trabajo en el país.
La misión institucional incluyó además reuniones con otras empresas tecnológicas, recorridas vinculadas con el modelo de ciudad inteligente de Shenzhen y la participación en Huawei Connect 2026, que se desarrolla en Shanghái y reúne a representantes de empresas, gobiernos y organizaciones de distintos países.
En Shenzhen, la delegación pudo conocer diferentes aplicaciones de tecnología asociadas a la gestión urbana, el procesamiento de información y la integración de servicios. El objetivo de CALF es analizar qué herramientas y experiencias pueden resultar aplicables a las necesidades de Neuquén y a la modernización de los servicios que brinda la cooperativa.
La agenda puso especial atención en soluciones vinculadas con ciudades inteligentes, seguridad de la información, tecnología aplicada a la capacitación y la formación, y herramientas destinadas a mejorar las plataformas y los procesos internos de la cooperativa. Estas posibilidades comprenden las distintas unidades y servicios de CALF.
Respecto al encuentro con autoridades globales, Quintriqueo sostuvo que "fue una reunión de más de dos horas, con un nivel de apertura y una solidez técnica notables, sobre el tema que una cooperativa tiene la obligación de plantear: la seguridad de los datos de sus asociados. Nos llevamos información muy valiosa, que vamos a poner a trasladar y a las instancias institucionales de CALF, que es donde se toman las decisiones", señaló Quintriqueo.
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