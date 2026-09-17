A lo Peaky Blinders: un disfraz provocó caos y un desalojo masivo que arruinó la estudiantina en Zapala

Lo que debía ser una fiesta estudiantil terminó con aulas bajo llave, evacuación y móviles de la Comisaría 22 en la puerta del IFD N°13. Los detalles de una inesperada confusión.

Momentos de confusión y temor se vivieron este miércoles 16 de septiembre en el Instituto de Formación Docente (IFD) 13 de Zapala . La jornada de la estudiantina se desarrollaba con normalidad, con los cursos ultimando detalles para el desfile en pasillos y galerías, cuando el equipo directivo ordenó de manera sorpresiva que todos regresaran a las aulas y permanecieran bajo resguardo.

Minutos después sonó el timbre de salida y se ordenó el desalojo total del edificio de calle Italia 144. Afuera, la incertidumbre creció entre alumnos y familias que se acercaban sin entender qué pasaba.

Según pudo reconstruir LM Neuquén con fuentes propias, todo se desató en tercer año. En el marco de la Semana del Estudiante, la dirección había permitido asistir con indumentaria o disfraz. Un grupo de alumnos eligió caracterizarse como los personajes de Peaky Blinders, la serie de la BBC en Netflix sobre la mafia de Birmingham.

El protagonista, Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, es un líder mafioso que usa boina, traje de los años 20 y armas de fuego para defender y expandir su banda. Uno de los jóvenes llevaba como parte del disfraz una réplica de fantasía, de juguete, que incluía un tambor. Una profesora advirtió la manipulación del objeto y lo reportó como un arma aparentemente de fuego. Los docentes nunca manipularon ni incautaron el elemento, fue parte del juego del grupo.

De la evacuación a la Fiscalía: qué pasó después

El equipo directivo activó correctamente el protocolo: resguardo en aulas, luego evacuación preventiva y aviso a la Policía. Intervinieron Comisaría 22 y Comando Radioeléctrico Zapala. Horas después, el IFD difundió un comunicado llevando tranquilidad y confirmando la activación de protocolos e intervención de autoridades, sin precisar detalles.

Fuentes policiales consultadas confirmaron que se descarta de plano la existencia de un arma de fuego real. Todo fue fruto de un malentendido por la réplica. Como corresponde, las actuaciones quedaron en la Fiscalía de la III Circunscripción Judicial de Zapala, a cargo del Ministerio Público Fiscal. No hay heridos ni daños materiales.

El susto, sin embargo, dejó secuelas. Estudiantes escribieron a Zapala Noticias para convocar a una sentada este jueves para pedir más seguridad, con el temor de que "algún chico lleve un arma real y esta vez cargada". El miedo se potencia por un antecedente: meses atrás hubo amenazas de tiroteo en escuelas de la zona que atemorizaron a toda la comunidad.

No pasó nada grave, pero la pregunta queda abierta: ¿está aceitado el sistema para cuando la amenaza sea real?