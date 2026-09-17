Lo condenaron a prisión, rompió las esposas y noqueó a dos policías para escapar de un tribunal

Un joven fue sentenciado a un año de cárcel por asalto agravado. Tras conocer la pena, atacó a los agentes e intentó huir antes de ser frenado con una Taser.

El joven atacó a los policías e intntí escapar después de recibir su pena de prisión.

Un joven de 20 años rompió las esposas, noqueó a un oficial y derribó a otro para escapar de un tribunal en Estados Unidos . Timothy J. Reaggle reaccionó en plena sala judicial, inmediatamente después de escuchar la condena a un año de prisión en su contra.

El acusado, que aguardaba el fallo en libertad bajo fianza y acompañado por un familiar, reaccionó en los pasillos interno s mientras lo trasladaban hacia las celdas. Reaggle le asestó un golpe de puño en la cara al agente Keith Thorn, dejándolo inconsciente en el suelo , y corrió a toda velocidad hacia la salida.

En su trayecto hacia la planta baja, el agresor embistió al agente Steve Boyd en las escaleras y descendió perseguido por el sheriff Nick Rusyn. En el hall principal, los efectivos Coltan Vollnogle y Jesse Smith intentaron bloquearle el paso antes de que ganara la calle.

Pese a esquivar el primer cerco junto a la puerta de acceso, el fugitivo fue alcanzado a metros de la salida por Rusyn, quien lo inmovilizó con un disparo de pistola Taser. Tras ser reducido en el piso por el personal de seguridad, el joven fue esposado nuevamente y trasladado a la cárcel para su posterior derivación a una prisión estatal.

Del llanto por la condena a una paliza en los pasillos

La secuencia completa de la agresión y el intento de huida quedó registrada por las cámaras de seguridad del juzgado del condado de Columbiana, y la Oficina del Sheriff difundió las imágenes tomadas en la sede judicial de Wellsville, Ohio, a cargo del juez Scott Washam.

Las grabaciones muestran el momento exacto del ataque al primer oficial, el empujón al segundo en la zona de escaleras y la carrera del acusado en dirección a la puerta principal antes de ser alcanzado.

A handcuffed inmate breaks free and punches a deputy while being escorted out of an Ohio courthouse following a sentencing hearing.



Authorities say Timothy Reaggle then pushes past another deputy and races toward the exit before officers tase him and take him back into custody.… pic.twitter.com/dHFdmxwo2x — Fox News (@FoxNews) September 17, 2026

A raíz del enfrentamiento, los dos agentes involucrados en la primera contención sufrieron heridas de consideración. Thorn, quien además se desempeña como concejal de Wellsville, presentó lesiones en la cara y la cabeza, por lo que requirió traslado en ambulancia hacia un centro médico, mientras que Boyd fue asistido por precaución.

Según medios locales, la Policía confirmó posteriormente que ambos oficiales sufrieron fracturas debido a los golpes y caídas, aunque ya fueron dados de alta del hospital.

"Nunca vi algo así": la sorpresa de los testigos

"Fue un golpe bastante fuerte. Estaba muy preocupado por el agente. Simplemente intenté pensar rápido y asegurarme de que estuviera bien", dijo el testigo Leland Monte al describir el ataque inicial.

Por su parte, el abogado Larry Stacey II, quien presenció la escena en el lugar, manifestó: “Nunca había visto algo así en mis 35 años de carrera”.

Los policías detuvieron al joven en los pasillos tras dispararle con una pistola Taser.

Tras la captura en el puesto de control del edificio, las autoridades que intervinieron en la recolección de pruebas verificaron los daños provocados en los dispositivos de sujeción utilizados durante el traslado interno.

Respecto al accionar de los efectivos durante la persecución interna, el sheriff Brian McLaughlin destacó la rápida reacción de su equipo y remarcó que el detenido nunca logró salir del edificio.

“Creo que mi personal hizo un excelente trabajo”, afirmó al diario Salem News al evaluar el despliegue dentro de las instalaciones judiciales.

Por qué lo condenaron y qué nuevos cargos afrontará

En julio, Reaggle se declaró culpable de robo con agravantes, agresión con agravantes, amenazas con agravantes, incumplimiento de la ley y dos cargos menores de agresión, luego de haber golpeado a una mujer con un cabezazo, atacar a un hombre en la vía pública, amenazar a otra persona con un cuchillo en el cuello y huir de la policía el 14 de febrero de 2025 en St. Clair Township.

Durante la audiencia previa a la agresión, la fiscalía había solicitado una pena de 15 meses de prisión, mientras que la defensa pidió un tiempo menor de reclusión.

El joven se declaró culpable de robo con agravantes y agresión y amenazas con agravantes, entre otros cargos.

Tras escuchar la resolución judicial que fijó la condena en 12 meses, el joven profirió insultos en voz baja dentro de la sala antes de ser retirado por el personal de custodia.

El sheriff Brian McLaughlin confirmó que Reaggle enfrentará cargos adicionales por el intento de escape y las agresiones dentro del juzgado. Las imputaciones sumarán dos cargos de asalto a oficiales, evasión agravada y resistencia a la autoridad a la condena previa que ya pesaba en su contra.