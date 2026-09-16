De Neuquén a San Martín de los Andes en 50 minutos: así es el nuevo vuelo que vuelve a unir la capital con la cordillera

La conexión aérea con Chapelco regresó esta semana después de más de una década y tendrá tres frecuencias semanales. También se reactivó la ruta a Chos Malal.

Neuquén y San Martín de los Andes volvieron a estar conectados por avión después de más de 12 años. La ruta operada por American Jet tendrá tres frecuencias semanales, con vuelos los martes, jueves y sábados, y un tiempo de viaje de apenas 50 minutos . Esta semana se realizó el primer vuelo , que además permitió volver a disfrutar desde el aire el Chocón, la cordillera, el Lanín y los lagos de la región.

Hay viajes que empiezan mucho antes de llegar al destino. Este comienza apenas el avión despega del aeropuerto Presidente Perón de Neuquén y la ciudad empieza a quedar abajo, cada vez más pequeña, mientras la mirada busca qué aparece detrás de la ventanilla.

LM Neuquén fue invitado a subirse al avión y disfrutó del gran paisaje que brinda el Chocón. Desde arriba, el lago se extiende enorme y brillante, una de esas imágenes que obligan a quedarse mirando unos segundos más. Después todo empieza a cambiar. El terreno se vuelve más montañoso, aparecen los cordones de la cordillera y, de repente, entre las montañas aparece él: el Lanín, con su silueta inconfundible.

No hace falta esperar mucho más. El vuelo dura apenas 50 minutos y, cuando comienza el descenso hacia el aeropuerto Aviador Carlos Campos, la cordillera vuelve a regalar otra postal: los lagos que rodean a San Martín de los Andes aparecen desde el aire mientras el avión se acerca a la pista.

El viaje es tranquilo, sin sobresaltos y en un avión pequeño. En el vuelo realizado esta semana viajaron pocos pasajeros y la experiencia tiene una característica que se siente desde el primer momento: no hay grandes distancias entre uno y otro asiento y cada pasajero tiene su lugar individual. Es un vuelo que se parece bastante poco a la experiencia de subir a un avión de gran porte y que permite disfrutar mucho más del paisaje porque se vuela a menor altura.

En menos de una hora, la capital neuquina queda atrás y San Martín de los Andes aparece frente a los ojos. La conexión regresó esta semana y tiene, además de la particularidad del paisaje, un significado que excede al turismo. Después de más de 12 años sin un vuelo regular entre Neuquén capital y Chapelco, la provincia vuelve a contar con una conexión aérea interna que también puede servir para quienes necesitan viajar por cuestiones de trabajo, salud, trámites o actividades administrativas.

Periodistas neuquinos en el primer vuelo a San Martín de los Andes.

La operación está a cargo de American Jet y, de acuerdo con el esquema anunciado, tendrá tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábados. Los vuelos parten desde Neuquén a las 10 y tienen previsto llegar a Chapelco a las 10.50. El regreso está programado para las 11.20, con llegada a Neuquén a las 12.10.

Son 50 minutos para recorrer por el aire una distancia que por tierra demanda cerca de seis horas.

Una conexión que llevaba más de una década esperando

Además de la conexión aérea con San Martín de los Andes, American jet comenzó también a conectar la capital con Chos Malal. Para Gustavo Fernández Capiet, presidente de NeuquénTur, la recuperación de estas rutas representa una noticia importante tanto para los residentes como para los turistas.

Gustavo Fernández Capiet, presidente de NeuquénTur, despidió a la comitiva de periodistas neuquinos.

“Pasaron muchos años en donde la conectividad interna de la provincia estuvo ausente”, señaló. En el caso de Chos Malal, recordó que hacía más de 14 años que no había vuelos, mientras que la conexión Neuquén-Chapelco llevaba más de 12 años sin operar.

El regreso de ambas rutas se concretó a partir de un convenio entre la Provincia y American Jet por un período inicial de seis meses. Durante ese tiempo, el Estado provincial acompañará el comienzo de la operación con la expectativa de que la demanda permita que luego los vuelos puedan sostenerse por sus propios números.

“Esta era una demanda tanto de la gente del Alto Neuquén como de la región de los lagos del sur”, explicó Fernández Capiet, quien señaló que desde hace tiempo recibían pedidos para recuperar estas conexiones.

La lógica es sencilla: una persona que vive en San Martín de los Andes o en Junín de los Andes y necesita llegar a Neuquén capital puede hacerlo ahora en menos de una hora. Y desde la capital tiene, además, la posibilidad de conectar con otros destinos del país.

Para NeuquénTur, esa conectividad también abre una posibilidad para promocionar los destinos turísticos de la provincia entre quienes llegan desde otras regiones. Pero hay otro movimiento que puede resultar incluso más cotidiano: el de los propios neuquinos.

En Neuquén capital se concentran organismos públicos, oficinas, servicios médicos, trámites y otras actividades que obligan a los habitantes del interior provincial a viajar hasta la ciudad.

“Hay muchas actividades que están concentradas en Neuquén capital que hacen que la gente del interior tenga que venir mucho para realizar trámites”, explicó el funcionario.

El intendente de Junín de los Andes, Luis Ludueña, coincidió con esa mirada. Para el jefe comunal, el nuevo vuelo representa una oportunidad que va mucho más allá de quienes llegan buscando un destino turístico.

Contó que, al hablar con vecinos de la zona, muchos destacaban justamente la posibilidad de utilizar el avión para viajar a Neuquén por cuestiones médicas, trámites, compras o asuntos familiares.

“Cada vez que tengamos que viajar por cualquier cuestión que tengamos que hacer, vamos a estar mucho más cerca y más rápido todo”, transmitió sobre lo que le planteaban los vecinos.

Los precios y el desafío de llenar los aviones

El tramo entre Neuquén y Chapelco tiene un valor anunciado de 175.000 pesos, mientras que el viaje a Chos Malal cuesta 140.000 pesos por tramo.

Capiet planteó que el desafío ahora es conseguir que los vuelos tengan suficiente ocupación para alcanzar el punto de equilibrio y puedan sostenerse una vez terminado el período inicial de acompañamiento provincial.

Para ponerlo en contexto, comparó el precio con otras alternativas de traslado. Según explicó, los pasajes en colectivo hacia esos destinos rondan los 140.000 y 120.000 pesos, mientras que estimó que un tanque de combustible para viajar en camioneta hasta San Martín de los Andes puede representar unos 150.000 pesos.

La ecuación, entonces, no se mide solamente en pesos. También aparece una variable difícil de recuperar en cualquier otro medio de transporte: el tiempo. Viajar entre Neuquén y San Martín de los Andes en avión significa resolver el traslado en menos de una hora, y eso puede modificar también la relación cotidiana entre la capital y la cordillera.

American Jet puso a disposición dos aeronaves para esta operación, un Metro 3 y un Dornier, con capacidad de hasta 19 personas, según explicó Capiet. La utilización de uno u otro depende de la disponibilidad y también de las condiciones climáticas.

La empresa tiene una larga relación con Neuquén. Cuenta con un hangar en el aeropuerto de la capital y buena parte de su flota opera desde allí. Además de vuelos regulares y regionales, desarrolla operaciones chárter y trabaja con empresas vinculadas a la actividad petrolera y minera.

Para la provincia, esa experiencia fue uno de los elementos que permitió avanzar en la recuperación de las rutas internas. Desde el aeropuerto Aviador Carlos Campos también valoraron especialmente la vuelta de la conexión.

Julián Tejasler, administrador del aeropuerto Chapelco, destacó que se trata de una ruta que hacía falta desde hacía muchos años y que genera una posibilidad concreta para unir Neuquén y San Martín de los Andes en muy poco tiempo.

También remarcó que el aeropuerto funciona como una puerta de entrada para toda la región, no solamente para San Martín de los Andes. El impacto alcanza a Junín de los Andes y a otros destinos turísticos cercanos.

También volvió el vuelo a Chos Malal

La recuperación de la conectividad provincial no quedó limitada al sur. Esta misma semana comenzó también la operación hacia Chos Malal, otra ruta que llevaba más de 14 años sin vuelos regulares.

En este caso habrá dos frecuencias semanales, los lunes y jueves. Los lunes, el servicio hacia Chos Malal saldrá de Neuquén a las 10 y llegará a las 10.50. El regreso será a las 11.20, con arribo a las 12.10. Los jueves, partirá a las 13.10 y llegará a las 13.55; la vuelta será a las 14.25, con llegada a las 15.10.

Así, dos extremos turísticos y productivos de la provincia vuelven a quedar vinculados por vía aérea con la capital. Para NeuquénTur, la apuesta es que estos vuelos sean utilizados tanto por turistas como por residentes. Para quienes viven en el norte neuquino, significa acercarse rápidamente a la capital. Para quienes viven en el Alto Valle, abre la posibilidad de llegar con mayor facilidad al norte o a la cordillera.