Buscan a un hombre hace diez días en Neuquén: su mamá pide ayuda para encontrarlo

Marcos Mateo Nicolás tiene 39 años y vive en la región desde hace unos siete meses. El hombre trabaja como chofer en una app de transporte.

Buscan a un hombre de Las Heras que desapareció en Neuquén: su mamá pide ayuda para encontrarlo.

La familia de Marcos Mateo Nicolás , un hombre de 39 años oriundo de Las Heras, Santa Cruz, atraviesa días de preocupación y mantiene activa la búsqueda para dar con su paradero en Neuquén . Su mamá, Silvia, contó que no logra comunicarse con su hijo desde hace más de 10 días y pidió que cualquier persona que tenga información pueda aportar datos.

Marcos se encontraba viviendo en la zona del Alto Valle desde hacía aproximadamente siete meses. Según explicó Silvia, se desempeñaba como conductor de Uber y trabajaba con un vehículo propio, un Fiat Cronos, que ella misma le había comprado para que pudiera trabajar en Neuquén.

La mamá de Marcos explicó a LM Neuquén que el último contacto que tuvo con su hijo fue hace más de 10 días. Desde entonces, intenta comunicarse con él, pero el teléfono permanece apagado. "Desde el lunes pasado no tengo contacto. No contesta el teléfono, no recibe las llamadas", relató Silvia. Además, señaló que los mensajes que le envía tampoco aparecen como recibidos.

La mujer contó que Marcos estaba viviendo en la zona de Vista Alegre, en una chacra ubicada sobre calle 15, donde se alojaba en una casilla perteneciente a un amigo. Sin embargo, ese hombre le habría explicado que hacía aproximadamente un mes que no veía a Marcos, ya que la distancia entre ese lugar y las zonas donde trabajaba como Uber hacía que el joven buscara otros lugares para quedarse.

"Se ve que le quedaba lejos de donde él se desempeñaba como Uber y entonces se quedaba donde podía", explicó Silvia.

La búsqueda también apunta al auto

Uno de los datos que la familia considera importante para intentar ubicar a Marcos es el vehículo que utilizaba para trabajar, un Fiat Cronos 2024. Silvia contó que recientemente su hijo había realizado un cambio en el automóvil: lo había polarizado.

La información sobre el vehículo podría resultar clave para quienes hayan visto a Marcos durante los últimos días o hayan observado un automóvil con esas características en Neuquén y localidades del Alto Valle.

La mamá también aportó algunos datos sobre la vestimenta que su hijo acostumbraba utilizar. Según relató, Marcos solía andar con pantalones cortos, una camiseta de Boca y un buzo negro.

Marcos se había trasladado desde Las Heras a Neuquén en busca de oportunidades laborales. Su mamá contó que decidió comprarle el auto para que pudiera trabajar como conductor de Uber, ya que, según explicó, en su localidad de origen no encontraba trabajo.

La familia realizó una denuncia virtual en Neuquén para formalizar la búsqueda y que la imagen de Marcos pueda difundirse. "Yo quiero que salga por todos lados", remarcó Silvia, quien continúa intentando obtener cualquier dato que permita conocer dónde se encuentra su hijo.

Marcos se movilizaba en un Fiat Cronos negro con vidrios polarizados.

Características físicas

Marcos tiene 39 años, de contextura robusta y cabello corto castaño oscuro. Su mamá pidió que, ante cualquier información que pueda resultar útil para localizarlo, se comuniquen al 2974 211727 o se acerquen a la comisaría más cercana.

Cualquier dato, incluso si parece menor, puede ser comunicado a las autoridades para contribuir con la búsqueda.