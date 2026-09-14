Apareció Fabián: tras cuatro días de angustia, lo encontraron en Buenos Aires.

Está internado en un hospital de Retiro, en buen estado de salud. Su familia confirmó la noticia con alegría, pero ahora necesita ayuda para traerlo de vuelta a Las Lajas e inició una campaña solidaria.

Después de cuatro días de búsqueda desesperada, la angustia se transformó en alivio. Fabián, el vecino de Las Lajas que era intensamente buscado , apareció en Buenos Aires y la noticia fue confirmada a LM Neuquén por su sobrina, Mariela del Castillo .

Si bien en un principio se pensaba que podría haber viajado hacia Centenario , las sospechas que tenía la familia de que podía haber llegado a Buenos Aires finalmente se confirmaron. Fabián del Castillo fue hallado por la Policía Federal y se encuentra internado en un hospital de la zona de Retiro, a donde llegó luego de sentirse mal. Desde el mismo hospital dieron aviso a las autoridades.

Mariela contó con mucha alegría la novedad, pero también testimonió el difícil momento que atraviesa la familia. El hallazgo se produjo cerca de las 18 horas de este lunes , cuando comenzaron a trascender las primeras informaciones. Hubo que esperar los pasos pertinentes de las autoridades para terminar de confirmar los datos.

Cómo se enteró la familia y la odisea para confirmarlo

El operativo de búsqueda no había sido sencillo. La familia relató que la policía local no tenía información, no había acceso a cámaras y en un primer momento se les informó que supuestamente nunca había viajado en colectivo. La alerta llegó gracias a una tía que vive en Buenos Aires, lejos de Fabián, a quien le avisaron que él había ingresado al hospital. A partir de allí, tuvieron que avisar a la comisaría de Las Lajas y al hospital local para que se pongan en contacto con el hospital de Retiro e informen sobre la medicación que toma y su cuadro de salud.

Necesitan ayuda para traerlo a casa

Ahora, entre la felicidad de haberlo encontrado, surgió una nueva preocupación: cómo traerlo a casa.

Desde el hospital les solicitaron que viajen a buscarlo cuanto antes. Ante la difícil situación económica que atraviesa la familia, iniciaron una campaña solidaria para poder costear los pasajes de quien vaya a buscarlo y el regreso de Fabián a su hogar y a su pueblo.

"Después de cuatro días de mucha angustia, hoy finalmente pudimos encontrar el paradero de mi tío. Queremos agradecer profundamente a cada persona que compartió su foto", expresaron en un emotivo mensaje en redes.

Además, iniciaron una colecta solidaria para recaudar fondos. “Todo aporte suma, y si no se puede colaborar económicamente, compartir también ayuda”, aseguraron.

Para colaborar:

Alias: Nahit.2020

Titular: Nélida Montecino

Una buena noticia que devuelve la tranquilidad a su mamá, a sus hermanos y a toda la comunidad que se movilizó durante estos días. Ahora, todos esperan que Fabián pueda volver pronto a casa. -