Chile: se incendió un geriátrico y murieron 16 adultos mayores

El siniestro ocurrió en un hogar de Pitrufquén, donde también hubo personas hospitalizadas tras el avance de las llamas.

El incendio en un geriátrico de Chile dejó 16 adultos mayores muertos y conmocionó a la comunidad de Pitrufquén.

Un incendio en un geriátrico de Chile dejó 16 adultos mayores muertos. El establecimiento está ubicado en Pitrufquén , en la región de La Araucanía, al sur de Santiago. El fuego se desató durante la noche del viernes y provocó una emergencia que se extendió hasta las primeras horas del sábado.

Además de las víctimas fatales, varias personas debieron ser trasladadas a centros de salud por las consecuencias del siniestro. El hogar ya tenía antecedentes de irregularidades.

Trascendió que, al momento de comenzar el incendio, había una sola cuidadora a cargo de los 24 residentes que allí se encontraban. El municipio local confirmó que las llamas pudieron ser extinguidas recién durante la madrugada.

Diez sobrevivientes fueron trasladados al hospital de la zona, de acuerdo con lo que comunicó la alcaldesa Jacqueline Romero a través de las redes sociales municipales.

Imágenes impactantes del trágico incendio

Tras el incendio, comenzaron a circularon en redes sociales imágenes que mostraron enormes llamas y columnas de humo elevándose sobre el edificio, mientras decenas de bomberos, policías y personal de asistencia trabajaban para combatir el fuego. Durante la mañana, los equipos de emergencia continuaron con tareas de remoción de escombros y limpieza, mientras la policía acordonaba el área por seguridad.

El municipio de Pitrufquén expresó su “dolor y consternación” por la tragedia y confirmó que el geriátrico ya tenía observaciones legales previas. Según reportó AFP, la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) había alertado sobre deficiencias en el funcionamiento del lugar donde residían adultos mayores.

Según el funcionario del Seremi José Bravo, el hogar era “un lugar irregular” que había sido sumariado y multado desde 2019, con antecedentes de reincidencia. La alcaldesa Romero agregó que en febrero la municipalidad había solicitado una fiscalización porque el establecimiento no cumplía con la normativa y tenía un sumario sanitario en curso.

La investigación

La fiscalía inició una investigación desde la madrugada para determinar el origen y la causa del incendio, y para descartar la intervención de terceras personas, según explicó el fiscal Jorge Granada a medios locales. Los dueños del hogar privado fueron citados a declarar en el marco de la causa.

El presidente José Antonio Kast se pronunció en redes sociales tras el incendio y reclamó que se esclarezcan las circunstancias que provocaron la muerte de los 16 adultos mayores. “Conocer la verdad” será fundamental, sostuvo, para determinar qué ocurrió y evitar que una tragedia de características similares vuelva a repetirse en el país.

En ese sentido, el mandatario aseguró que impartió “medidas urgentes” para revisar las condiciones de los hogares de ancianos de todo el país. El objetivo es conocer el estado en el que funcionan estos establecimientos, detectar eventuales irregularidades y reforzar las condiciones de seguridad para las personas que viven allí.

La tragedia también generó una respuesta institucional en Pitrufquén, localidad donde ocurrió el incendio. Tras conocerse el saldo de víctimas fatales, la Municipalidad decretó tres días de duelo comunal en señal de respeto por los 16 adultos mayores que murieron en el siniestro y como muestra de acompañamiento a sus familiares y a toda la comunidad afectada.